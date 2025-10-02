DONOSTIAKO UDALA
GBBk ostiral honetan jakinaraziko du ofizialki Eneko Goiaren erreleboa nork hartuko duen

Goiak Donostiako Alkatetza utziko duela goizean iragarri ondoren, hurrengo urratsa arratsaldean eman du EAJk. Jon Insausti orain arteko Kultura eta Euskara zinegotziaren hautagaitzaren berri eman die hiriko batzoki guztiei.
GRAFCAV4656. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/10/2025.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (c), se hace un selfie con sus compañeros de corporación, tras abandonar su cargo como regidor del consistorio de la capital guipuzcoana, una decisión que ha anunciado este jueves en una declaración institucional. EFE/Juan Herrero.
EITB

Azken eguneratzea

Jon Insausti izango da Donostiako alkate berria. Bihar jakinaraziko du ofizialki EAJren Gipuzkoako Buru Batzarrak erabakia, gaur arratsaldean hiriko batzoki guztiak jakinaren gainean utzi eta gero. 11:00etan egingo dute aurkezpen ekitaldia, Udalean bertan.

Eneko Goiak goizean iragarri du urriaren 16an kargua utziko duela, Politika Orokorreko Osoko Bilkura amaituta. Azaldu duenez, "aspaldian hartutako erabakia da, ona baita hasiera eta amaiera duten zikloak egotea". Adierazi du erabakia "gauzak ikusteko" duen "moduarekin eta hiriarentzat onena" iruditzen zaionarekin lotuta dago.

Alkateak azpimarratu duenez, "hamar urte oso biziak" izan dira, eta garrantzitsuena "hiri proiektua" dela, "eta hori oso esku onetan geratzen da". "Beti izan dut buruan 10 urteko muga", gaineratu du.

Baieztapen ofizialaren faltan, Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotziak hartuko du Goiak utzitako tokia. Halaber, itxura guztien arabera, hura izango da EAJren Donostiarako alkategaia 2027ko udal hauteskundeetan. 

Eneko Goiak Donostiako Alkatetza utzi du
Eneko Goiaren biografia: hamar urte etorkizuneko Donostia diseinatzen
Jon Insausti da Donostiako alkate izateko hautagai nagusia, Eneko Goiaren tokia hartuz
EAJ Donostia Donostiako Udala

