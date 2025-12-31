Balorazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek "bere etxea zaindu eta gobernatu" nahi badu, "etxebizitzarako eskubidea bermatzetik" hasi behar duela adierazi du Podemosek

Richar Vaquero
18:00 - 20:00
Richar Vaquero. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, bere alderdiak espero du Euskadin "inor ez dela legez kanpokotzat joko", migratzaileei erreferentzia eginez, eta euskarak "batzeko" balio izatea.

Podemos Euskadi Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X