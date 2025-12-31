Valoración
Podemos señala que, si Pradales quiere "cuidar y gobernar su casa", debe empezar por "garantizar el derecho a la vivienda"

Richar Vaquero
18:00 - 20:00
Richar Vaquero. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pradalesek "bere etxea zaindu eta gobernatu" nahi badu, "etxebizitzarako eskubidea bermatzetik" hasi behar duela adierazi du Podemosek

Última actualización

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha expresado su esperanza en que "nadie sea considerado ilegal" en Euskadi, en alusión a los migrantes, y que el euskera "sirva para unir".

Podemos Euskadi Política

