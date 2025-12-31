Urte amaierako mezua
Jon Hernandez, Sumar: "Lehendakariak Euskadiko arazoen erantzule egin gaitu"

Jon Hernández, Sumar
18:00 - 20:00
Jon Hernandez, Suma koalizioko diputatua. Bideotik ateratako irudia.
EITB

Jon Hernandezek, Eusko Jaurlaritzako Sumar koalizioko diputatuak, adierazi du "eskandaluzko" urte amaierako hitzaldia egin duela Imanol Pradales lehendakariak. Diputatuaren arabera, Pradales "autokonplazientea" izan da, eta "eguneroko errealitatetik erabat urrun" dago.

Sumar Politika Imanol Pradales

