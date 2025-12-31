Jon Hernández, Sumar: "El lehendakari se ha dedicado a responsabilizar al resto de los problemas de Euskadi"
Jon Hernández, diputado de la coalición Sumar en el Gobierno Vasco, ha calificado de "escandaloso" el discurso de fin de año del lehendakari Imanol Pradales. Según el diputado, Pradales ha sido "autocomplaciente", con un discurso "absolutamente alejado de la realidad cotidiana".
Te puede interesar
Vox acusa al lehendakari Pradales de "vivir una realidad muy diferente" a la que vive el resto
Amaia Martínez, única parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco, ha visto a un lehendakari "soberbio, autocomplaciente y falto de crítica". "Los vascos tenemos muchos problemas y el lehendakari les da una solución mágica con más euskera, Euskadi por el mundo y oficialidad de la pelota vasca", ha añadido Martínez.
Javier de Andrés acusa al lehendakari de "olvidarse de los tres principales problemas de la ciudadanía vasca"
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, cree que el lehendakari, Imanol Pradales, se ha olvidado en su discurso de tres de los principales problemas de los vascos; el coste de la vivienda, el crecimiento de la delincuencia y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los vascos.
Esto es lo que decía el lehendakari Aguirre sobre el fenómeno migratorio en Euskadi a finales de los 50
El lehendakari Imanol Pradales ha hecho referencia al discurso de 1957 de su predecesor en el que abordó este tema en aquel entonces.
"Esperanza", la palabra más repetida por el lehendakari Garaikoetxea en su primer mensaje navideño televisado
El 31 de diciembre de 1982 ETB comenzó sus emisiones con un mensaje del entonces lehendakari Carlos Garaikotxea. Fue un mensaje en la que el lehendakari quiso mandar un mensaje de esperanza a la sociedad vasca que vivía momentos difíciles por la violencia y la crisis económica.
Mensaje de fin de año del lehendakari Imanol Pradales
El lehendakari ha advertido de un contexto internacional y político “preocupante”, ha apelado a la esperanza y ha reclamado avances efectivos en el autogobierno ante el incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno español.
El lehendakari llama a un compromiso compartido en migración, euskera y autogobierno en su mensaje de fin de año
El lehendakari ha apelado a la esperanza en un contexto internacional y político “preocupante”. Además, ha advertido de que “la paciencia se agota” ante el incumplimiento de los compromisos en materia de autogobierno.
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia contra García Ortiz
La Fiscalía considera que se han vulnerado varios de los derechos fundamentales del ex fiscal general del Estado.
Pradales a los migrantes: "Habéis puesto un pie en Euskadi. Os animo a que pongáis los dos"
"Euskadi es de todas esas personas que respetáis y contribuís a fortalecer los cimientos de la casa vasca, vengáis de donde vengáis", ha subrayado el lehendakari en su mensaje de fin de año, que se podrá ver íntegro en orain.eus a partir de las 14:00 horas.
EH Bildu afirma que "la soberanía es la palanca para garantizar el bienestar de la ciudadanía"
La secretaria de Programa y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha instado a afrontar en 2026 el reto de la actualización de "los estatus políticos" de la CAV y de Navarra para ganar "soberanía" y "garantizar bienestar". La coalición no ha querido valorar el mensaje del lehendakari Pradales porque "este país tiene más de un lehendakari".