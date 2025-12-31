Mensaje Fin de Año
Jon Hernández, Sumar: "El lehendakari se ha dedicado a responsabilizar al resto de los problemas de Euskadi"

Jon Hernández, Sumar
18:00 - 20:00
Jon Hernández, diputado de la coalición Sumar. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Jon Hernandez, Sumar: "Lehendakariak Euskadiko arazoen erantzule egin gaitu"
Jon Hernández, diputado de la coalición Sumar en el Gobierno Vasco, ha calificado de "escandaloso" el discurso de fin de año del lehendakari Imanol Pradales. Según el diputado, Pradales ha sido "autocomplaciente", con un discurso "absolutamente alejado de la realidad cotidiana".

EH Bildu afirma que "la soberanía es la palanca para garantizar el bienestar de la ciudadanía"

La secretaria de Programa y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha instado a afrontar en 2026 el reto de la actualización de "los estatus políticos" de la CAV y de Navarra para ganar "soberanía" y "garantizar bienestar". La coalición no ha querido valorar el mensaje del lehendakari Pradales porque "este país tiene más de un lehendakari".
