Lehendakariak migrazioaren, euskararen eta autogobernuaren aldeko konpromiso partekatua eskatu du urte amaierako mezuan
Lehendakariak itxaropenaren aldeko deia egin du egungo nazioarteko testuinguru politiko "kezkagarriaren" aurrean, eta ohartarazi du "pazientzia agortzen" ari dela autogobernuaren inguruko konpromisoak ez direlako betetzen ari.
Imanol Pradales lehendakariak urte amaierako mezu instituzionala eman du Donostiatik. Bertan, Euskadiren etorkizun hurbilerako hiru ardatz nagusi mahaigaineratu ditu: migrazioa, euskara eta autogobernua. Diskurtsoa ikuspegi humanistak eta gizarte-kohesioaren defentsak markatu dute. Gainera, Espainiako Gobernuak hartutako konpromiso politikoetan aurrerapenik ez dagoela ohartarazi du.
2025aren errepasoa egin du: munduko ezegonkortasunak, Ukrainako gerrak, Gazako genozidioak eta polarizazio politikoaren gorakadak baldintzatu dute, bere ustez. Pradalesek Euskadirentzat izan diren mugarri positiboak azpimarratu ditu, hala nola, Osasun Ituna, etxebizitzarako premiazko neurriak, ordenagailu kuantikoa martxan jartzea, Talgoren itzulera, euskal pilota selekzioaren ofizialtasuna edo Pasaiako San Juan ontziaren uretaratzea.
Iazko mezua gazteei zuzendu zuen lehendakariak eta aurtengo bloke nagusietako bat migratzaileei eskaini die. Gogorarazi du bi hamarkadatan 30.000 pertsona migrantetik 300.000ra igaro direla, eta giza duintasunean oinarritutako ikuspegia defendatu du. Pradalesek esan du bide "konplexua" dela, konpromiso partekatuan oinarritua, eskubideekin eta betebeharrekin. Euskadin "bi oinak" jartzeko deia egin du, komunitate migratzaileak gizarte-kohesioan aktiboki inplikatzeko ere eskatuz.
Lehendakariak atal berezi bat eskaini dio euskarari, herritarrek bi hizkuntza ofizialetako edozein eta, bereziki, hizkuntza propioa ezagutzeko eta erabiltzeko duten eskubidea aldarrikatuz. Ohartarazi duenez, "ibilitakoa aldentzeko" saiakerak daude, baina euskal gizarteak euskara bultzatzen jarraituko duela azpimarratu du, eta euskararen normalizazioan eta biziberritzean "jauzi berri bat" iragarri du.
Hitzaldiaren azken zatian, Pradalesek autogobernuan jarri du arreta, eremu horretan agertoki "kezkagarria" marraztu baitu. Salatu du Espainiako Gobernuarekin sinatutako konpromisoak bete gabe daudela oraindik, eta ez duela beharrezko determinaziorik ikusten hurrengo aldebiko azterketari behar bezala iristeko. "Denbora gehiegi igaro da", adierazi du, eta "pazientzia agortzen" ari dela ohartarazi du. Ildo horretan, azpimarratu du ez direla eskumenak soilik, baizik eta Euskaditik erabakitzeko eta gobernatzeko beharrezko tresnak izatea.
Lehendakariak itxaropenez itxi du mezua, 2026an Agirre buru izan zuen lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena izango dela gogoratu du: lankidetza eta euskal demokraziaren, autogobernuaren eta askatasunen defentsaren adibide izan zela adierazi du. "Konfiantza osoa dut herriarengan", amaitu du, herritarrei urte berri on bat opa baino lehen.
Zure interesekoa izan daiteke
Jon Hernandez, Sumar: "Lehendakariak Euskadiko arazoen erantzule egin gaitu"
Jon Hernandezek, Eusko Jaurlaritzako Sumar koalizioko diputatuak, adierazi du "eskandaluzko" urte amaierako hitzaldia egin duela Imanol Pradales lehendakariak. Diputatuaren arabera, Pradales "autokonplazientea" izan da, eta "eguneroko errealitatetik erabat urrun" dago.
Javier de Andresek lehendakariari egotzi dio euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztea
Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak uste du Imanol Pradales lehendakariak euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu dituela urte amaierako bere hitzaldian: etxebizitzaren kostua, delinkuentziaren hazkundea eta euskal herritarren erosteko ahalmenaren galera.
Imanol Pradales lehendakariaren urte amaierako mezua
Lehendakariak ohartarazi du testuinguru "kezkagarria" dela nazioartean eta politikan, eta itxaropenerako deia egin du. Gainera, autogobernuan aurrerapen eraginkorrak eskatu ditu, Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak bete ez direlako.
Hauxe esaten zuen Agirre lehendakariak 50eko hamarkadaren amaierako migrazio-fenomenoari buruz
Imanol Pradales lehendakariak bere aurrekoaren 1957ko diskurtsoari egin dio erreferentzia gaurko agerraldian.
"Itxaropena", Garaikoetxea lehendakariak telebistan eman zuen Gabonetako lehen mezuan gehien errepikatu zuen hitza
1982ko abenduaren 31n, ETBk Carlos Garaikotxea lehendakariaren mezu batekin hasi zituen emisioak. Mezu horretan lehendakariak itxaropen mezu bat bidali nahi izan zion indarkeriaren eta krisi ekonomikoaren ondorioz une zailak bizi zituen euskal gizarteari.
Fiskaltzak Garcia Ortizen aurkako epaia baliogabetzeko eskatu dio Auzitegi Gorenari
Espainiako fiskal nagusi ohiaren oinarrizko eskubide batzuk urratu direla iritzi dio Fiskaltzak eta horregatik eskatu du epaia baliogabetzeko.
Pradales migratzaileei: "Euskadin hanka bat jarri duzue. Bestea ere jartzera animatzen zaituztet"
"Euskadi, gure etxearen oinarriak errespetatzen eta sendotzen laguntzen duzuen guztiena da, edonondik zatoztela ere", azpimarratu du lehendakariak urte amaierako mezuan. Osorik ikusi ahal izango da orain.eus webgunean 14:00etatik aurrera.
"Burujabetasuna herritarren ongizatea bermatzeko palanka" dela azpimarratu du EH Bilduk
Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa idazkari eta Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak 2026an EAEko eta Nafarroako "estatus politikoak" eguneratzeko erronkari aurre egiteko eskatu du, "subiranotasuna" irabazteko eta "ongizatea bermatzeko". Koalizioak ez du Pradales lehendakariaren mezua baloratu nahi izan, "herri honek lehendakari bat baino gehiago dituelako".
PSOEk eta PPk talka egin dute sozialisten kontuen auditoria dela eta: Lopezek finantzazio irregularra ukatu du eta Garciak “autoinformea” dela esan du
Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako ministroak esan du txostenak agerian uzten duela alderdian ez zela legez kanpoko finantzaketarik izan. Alicia Garcia PPk Senatuan duen bozeramaileak, aldiz, zalantzan jarri du dokumentuaren sinesgarritasuna.