Lehendakariak migrazioaren, euskararen eta autogobernuaren aldeko konpromiso partekatua eskatu du urte amaierako mezuan

Lehendakariak itxaropenaren aldeko deia egin du egungo nazioarteko testuinguru politiko "kezkagarriaren" aurrean, eta ohartarazi du "pazientzia agortzen" ari dela autogobernuaren inguruko konpromisoak ez direlako betetzen ari.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak urte amaierako mezu instituzionala eman du Donostiatik. Bertan, Euskadiren etorkizun hurbilerako hiru ardatz nagusi mahaigaineratu ditu: migrazioa, euskara eta autogobernua. Diskurtsoa ikuspegi humanistak eta gizarte-kohesioaren defentsak markatu dute. Gainera, Espainiako Gobernuak hartutako konpromiso politikoetan aurrerapenik ez dagoela ohartarazi du.

2025aren errepasoa egin du: munduko ezegonkortasunak, Ukrainako gerrak, Gazako genozidioak eta polarizazio politikoaren gorakadak baldintzatu dute, bere ustez. Pradalesek Euskadirentzat izan diren mugarri positiboak azpimarratu ditu, hala nola, Osasun Ituna, etxebizitzarako premiazko neurriak, ordenagailu kuantikoa martxan jartzea, Talgoren itzulera, euskal pilota selekzioaren ofizialtasuna edo Pasaiako San Juan ontziaren uretaratzea.

Iazko mezua gazteei zuzendu zuen lehendakariak eta aurtengo bloke nagusietako bat migratzaileei eskaini die. Gogorarazi du bi hamarkadatan 30.000 pertsona migrantetik 300.000ra igaro direla, eta giza duintasunean oinarritutako ikuspegia defendatu du. Pradalesek esan du bide "konplexua" dela, konpromiso partekatuan oinarritua, eskubideekin eta betebeharrekin. Euskadin "bi oinak" jartzeko deia egin du, komunitate migratzaileak gizarte-kohesioan aktiboki inplikatzeko ere eskatuz.

Lehendakariak atal berezi bat eskaini dio euskarari, herritarrek bi hizkuntza ofizialetako edozein eta, bereziki, hizkuntza propioa ezagutzeko eta erabiltzeko duten eskubidea aldarrikatuz. Ohartarazi duenez, "ibilitakoa aldentzeko" saiakerak daude, baina euskal gizarteak euskara bultzatzen jarraituko duela azpimarratu du, eta euskararen normalizazioan eta biziberritzean "jauzi berri bat" iragarri du.

Hitzaldiaren azken zatian, Pradalesek autogobernuan jarri du arreta, eremu horretan agertoki "kezkagarria" marraztu baitu. Salatu du Espainiako Gobernuarekin sinatutako konpromisoak bete gabe daudela oraindik, eta ez duela beharrezko determinaziorik ikusten hurrengo aldebiko azterketari behar bezala iristeko. "Denbora gehiegi igaro da", adierazi du, eta "pazientzia agortzen" ari dela ohartarazi du. Ildo horretan, azpimarratu du ez direla eskumenak soilik, baizik eta Euskaditik erabakitzeko eta gobernatzeko beharrezko tresnak izatea.

Lehendakariak itxaropenez itxi du mezua, 2026an Agirre buru izan zuen lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrena izango dela gogoratu du: lankidetza eta euskal demokraziaren, autogobernuaren eta askatasunen defentsaren adibide izan zela adierazi du. "Konfiantza osoa dut herriarengan", amaitu du, herritarrei urte berri on bat opa baino lehen.

Imanol Pradales lehendakariaren urte amaierako mezua
Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

