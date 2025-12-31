El lehendakari llama a un compromiso compartido en migración, euskera y autogobierno en su mensaje de fin de año
El lehendakari Imanol Pradales ha pronunciado desde Donostia-San Sebastián su mensaje institucional de fin de año, en el que ha situado tres ejes centrales para el futuro inmediato de Euskadi: la migración, el euskera y el autogobierno. Un discurso marcado por una visión humanista, la defensa de la cohesión social y una advertencia clara sobre la falta de avances en los compromisos políticos pendientes.
Tras repasar un 2025 condicionado por la inestabilidad global, la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza y el aumento de la polarización política, Pradales ha subrayado también hitos positivos para Euskadi, como el Pacto de Salud, las medidas urgentes en vivienda, la puesta en marcha del ordenador cuántico, el regreso de Talgo, la oficialidad de la selección vasca de pelota o la botadura de la Nao San Juan en Pasaia.
Uno de los bloques centrales del mensaje ha estado dedicado a las personas migrantes, a quienes el lehendakari se ha dirigido expresamente, a diferencia del mensaje del año anterior, centrado en la juventud. Ha recordado que en dos décadas la población migrante ha pasado de 30.000 a más de 300.000 personas y ha defendido un enfoque basado en la dignidad humana. Pradales ha hablado de un camino “complejo”, sustentado en un compromiso compartido, con derechos y obligaciones, y ha animado a “poner los dos pies” en Euskadi, apelando también a la implicación activa de las comunidades migrantes en la cohesión social.
El lehendakari ha dedicado un apartado específico al euskera, reivindicando el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales y, de manera especial, la lengua propia. Ha advertido de que existen intentos de “desandar lo andado”, pero ha asegurado que la sociedad vasca seguirá impulsando el euskera y ha anunciado un “nuevo salto” en su normalización y revitalización.
En el tramo final del discurso, Pradales ha puesto el foco en el autogobierno, un ámbito en el que ha dibujado un escenario “preocupante”. Ha denunciado que los compromisos firmados con el Gobierno español siguen sin cumplirse y que no se percibe la determinación necesaria para afrontar la próxima reválida bilateral. “Ha pasado demasiado tiempo”, ha afirmado, antes de advertir de que “la paciencia se agota”. En este sentido, ha recalcado que no se trata solo de competencias, sino de disponer de las herramientas necesarias para decidir y gobernar desde Euskadi.
El lehendakari ha cerrado su mensaje mirando a 2026 con esperanza y recordando el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco presidido por Agirre, como ejemplo de colaboración y defensa de la democracia, el autogobierno y las libertades vascas. “Confío plenamente en nuestro pueblo”, ha concluido, antes de desear un feliz año nuevo a la ciudadanía.
