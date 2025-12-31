Mensaje de fin de año
"Esperanza", la palabra más repetida por el lehendakari Garaikoetxea en su primer mensaje navideño televisado

Carlos Garaikoietxea. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: "Itxaropena", Garaikoetxea lehendakariak telebistan eman zuen Gabonetako lehen mezuan gehien errepikatu zuen hitza

El 31 de diciembre de 1982 ETB comenzó sus emisiones con un mensaje del entonces lehendakari Carlos Garaikotxea. Fue un mensaje en la que el lehendakari quiso mandar un mensaje de esperanza a la sociedad vasca que vivía momentos difíciles por la violencia y la crisis económica.

Gobierno Vasco Carlos Garaikoetxea Política

