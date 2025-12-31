Urte amaierako mezua
"Itxaropena", Garaikoetxea lehendakariak telebistan eman zuen Gabonetako lehen mezuan gehien errepikatu zuen hitza

Carlos Garaikoetxea
Carlos Garaikoietxea. Argazkia: EITB.

1982ko abenduaren 31n, ETBk Carlos Garaikotxea lehendakariaren mezu batekin hasi zituen emisioak. Mezu horretan lehendakariak itxaropen mezu bat bidali nahi izan zion indarkeriaren eta krisi ekonomikoaren ondorioz une zailak bizi zituen euskal gizarteari.

Eusko Jaurlaritza Carlos Garaikoetxea Politika

