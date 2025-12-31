EAJ: oposizioa haserre dago herri akordio handietan sartzen ez delako
Joseba Diaz Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak nabarmendu duenez, Euskadiko oposizioa "haserre dago herrialdeko akordio handietan sartzeko gai ez izateagatik", eta haserre horrek "Madrilgo giro politikoaren polarizazioa eta zarata Euskadira ekartzera eraman ditu".
Zure interesekoa izan daiteke
Pradalesek "bere etxea zaindu eta gobernatu" nahi badu, "etxebizitzarako eskubidea bermatzetik" hasi behar duela adierazi du Podemosek
Richar Vaquero Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, bere alderdiak espero du Euskadin "inor ez dela legez kanpokotzat joko", migratzaileei erreferentzia eginez, eta euskarak "batzeko" balio izatea.
Eneko Andueza: "Autogobernu, eskumen eta euskal gizartearen gaineko erantzunkizun gehiagorekin itxi dugu urtea"
Eneko Andueza euskal sozialisten idazkari nagusiak nabarmendu duenez, "PSE-EEk erakunde guztietan bultzatzen dituen politika aurrerakoiek ongizate eta justizia sozial handiagoa dakarte".
Voxek "errealitate oso ezberdina bizitzea" leporatu dio Pradales lehendakariari
Amaia Martinezek, Voxek Eusko Legebiltzarrean duen legebiltzarkide bakarrak, lehendakari "harroa, autokonplazientea eta autokritikarik egiten ez duena" ikusi du. "Euskaldunok arazo asko ditugu eta lehendakariak euskara gehiagorekin, Euskadiren presentzia munduan zehar handituz eta euskal pilotaren ofizialtasunarekin konpontzen ditu", gaineratu du Martinezek.
Lehendakariak migrazioaren, euskararen eta autogobernuaren aldeko konpromiso partekatua eskatu du urte amaierako mezuan
Lehendakariak itxaropenaren aldeko deia egin du egungo nazioarteko testuinguru politiko "kezkagarriaren" aurrean, eta ohartarazi du "pazientzia agortzen" ari dela autogobernuaren inguruko konpromisoak ez direlako betetzen ari.
Jon Hernandez, Sumar: "Lehendakariak Euskadiko arazoen erantzule egin gaitu"
Jon Hernandezek, Eusko Jaurlaritzako Sumar koalizioko diputatuak, adierazi du "eskandaluzko" urte amaierako hitzaldia egin duela Imanol Pradales lehendakariak. Diputatuaren arabera, Pradales "autokonplazientea" izan da, eta "eguneroko errealitatetik erabat urrun" dago.
Javier de Andresek lehendakariari egotzi dio "euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu izana"
Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak uste du Imanol Pradales lehendakariak euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu dituela urte amaierako bere hitzaldian: etxebizitzaren kostua, delinkuentziaren hazkundea eta euskal herritarren erosteko ahalmenaren galera.
Imanol Pradales lehendakariaren urte amaierako mezua
Lehendakariak ohartarazi du testuinguru "kezkagarria" dela nazioartean eta politikan, eta itxaropenerako deia egin du. Gainera, autogobernuan aurrerapen eraginkorrak eskatu ditu, Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak bete ez direlako.
Hauxe esaten zuen Agirre lehendakariak 50eko hamarkadaren amaierako migrazio-fenomenoari buruz
Imanol Pradales lehendakariak bere aurrekoaren 1957ko diskurtsoari egin dio erreferentzia gaurko agerraldian.
"Itxaropena", Garaikoetxea lehendakariak telebistan eman zuen Gabonetako lehen mezuan gehien errepikatu zuen hitza
1982ko abenduaren 31n, ETBk Carlos Garaikotxea lehendakariaren mezu batekin hasi zituen emisioak. Mezu horretan lehendakariak itxaropen mezu bat bidali nahi izan zion indarkeriaren eta krisi ekonomikoaren ondorioz une zailak bizi zituen euskal gizarteari.