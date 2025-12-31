BALORAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJ: oposizioa haserre dago herri akordio handietan sartzen ez delako

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Diaz Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak nabarmendu duenez, Euskadiko oposizioa "haserre dago herrialdeko akordio handietan sartzeko gai ez izateagatik", eta haserre horrek "Madrilgo giro politikoaren polarizazioa eta zarata Euskadira ekartzera eraman ditu".

EAJ Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X