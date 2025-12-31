PNV: la oposición está enfadada porque no entra en los grandes acuerdos de país
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díaz Antxustegi, ha destacado que la oposición en Euskadi "está enfadada por no ser capaz de entrar en los grandes acuerdos del país", un enfado que "les ha llevado a traer a Euskadi el ruido y la polarización del ambiente político madrileño".
Te puede interesar
Podemos señala que, si Pradales quiere "cuidar y gobernar su casa", debe empezar por "garantizar el derecho a la vivienda"
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha expresado su esperanza en que "nadie sea considerado ilegal" en Euskadi, en alusión a los migrantes, y que el euskera "sirva para unir".
Eneko Andueza: "Cerramos el año con más autogobierno, más competencias y con más responsabilidad sobre la vida de los vascos"
El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha destacado que "las políticas progresistas que impulsa el PSE-EE en todas las instituciones se traducen en más bienestar y en más justicia social".
Vox acusa al lehendakari Pradales de "vivir una realidad muy diferente" a la que vive el resto
Amaia Martínez, única parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco, ha visto a un lehendakari "soberbio, autocomplaciente y falto de crítica". "Los vascos tenemos muchos problemas y el lehendakari les da una solución mágica con más euskera, Euskadi por el mundo y oficialidad de la pelota vasca", ha añadido Martínez.
Jon Hernández, Sumar: "El lehendakari se ha dedicado a responsabilizar al resto de los problemas de Euskadi"
Jon Hernández, diputado de la coalición Sumar en el Gobierno Vasco, ha calificado de "escandaloso" el discurso de fin de año del lehendakari Imanol Pradales. Según el diputado, Pradales ha sido "autocomplaciente", con un discurso "absolutamente alejado de la realidad cotidiana".
Javier de Andrés acusa al lehendakari de "olvidarse de los tres principales problemas de la ciudadanía vasca"
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, cree que el lehendakari, Imanol Pradales, se ha olvidado en su discurso de tres de los principales problemas de los vascos; el coste de la vivienda, el crecimiento de la delincuencia y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los vascos.
Esto es lo que decía el lehendakari Aguirre sobre el fenómeno migratorio en Euskadi a finales de los 50
El lehendakari Imanol Pradales ha hecho referencia al discurso de 1957 de su predecesor en el que abordó este tema en aquel entonces.
"Esperanza", la palabra más repetida por el lehendakari Garaikoetxea en su primer mensaje navideño televisado
El 31 de diciembre de 1982 ETB comenzó sus emisiones con un mensaje del entonces lehendakari Carlos Garaikotxea. Fue un mensaje en la que el lehendakari quiso mandar un mensaje de esperanza a la sociedad vasca que vivía momentos difíciles por la violencia y la crisis económica.
Mensaje de fin de año del lehendakari Imanol Pradales
El lehendakari ha advertido de un contexto internacional y político “preocupante”, ha apelado a la esperanza y ha reclamado avances efectivos en el autogobierno ante el incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno español.
El lehendakari llama a un compromiso compartido en migración, euskera y autogobierno en su mensaje de fin de año
El lehendakari ha apelado a la esperanza en un contexto internacional y político “preocupante”. Además, ha advertido de que “la paciencia se agota” ante el incumplimiento de los compromisos en materia de autogobierno.