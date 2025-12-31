VALORACIÓN
PNV: la oposición está enfadada porque no entra en los grandes acuerdos de país

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJ: oposizioa haserre dago herri akordio handietan sartzen ez delako
EITB

Última actualización

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díaz Antxustegi, ha destacado que la oposición en Euskadi "está enfadada por no ser capaz de entrar en los grandes acuerdos del país", un enfado que "les ha llevado a traer a Euskadi el ruido y la polarización del ambiente político madrileño".

EAJ-PNV Política

