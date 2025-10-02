DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

El GBB dará a conocer oficialmente este viernes quién tomará el relevo de Eneko Goia

Una vez que Goia ha anunciado que dejará la Alcaldía de Donostia-San Sebastián, el PNV ha informado a todos los batzokis de la ciudad sobre la elección de Jon Insausti, el hasta ahora concejal de Cultura y Euskera.

GRAFCAV4656. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/10/2025.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (c), se hace un selfie con sus compañeros de corporación, tras abandonar su cargo como regidor del consistorio de la capital guipuzcoana, una decisión que ha anunciado este jueves en una declaración institucional. EFE/Juan Herrero.

Eneko Goia y Jon Insausti en una imagen de grupo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: GBBk ostiral honetan jakinaraziko du ofizialki Eneko Goiaren erreleboa nork hartuko duen
author image

EITB

Última actualización

Jon Insausti será el nuevo alcalde de Donostia-San Sebastián. Así lo hará saber mañana viernes, oficialmente, el Gipuzkoa Buru Batzar del PNV, después de informar esta tarde a todos los batzokis de la ciudad. El acto de presentación tendrá lugar a las 11:00 horas en el Ayuntamiento.

Eneko Goia ha anunciado esta mañana que el día 16 de octubre renunciará al cargo, tras el Pleno de Política General del consistorio. Ha explicado que es "una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final". Ha asegurado que "tiene que ver con mi manera de ver las cosas y lo que considero que es mejor para la ciudad".

El actual edil ha subrayado que han sido "diez años muy intensos", y que lo importante "es el proyecto de ciudad, y éste queda en muy buenas manos". 

A falta de la confirmación oficial, el concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti, ocupará el lugar dejado por Goia. Asimismo, todo apunta a que será el candidato del PNV a la alcaldía de Donostia en las elecciones municipales de 2027.

EAJ-PNV Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián

Jon Insausti apunta a ser el nuevo alcalde de Donostia en sustitución de Eneko Goia

Goia presentará su renuncia el día 16 de octubre tras la celebración del Pleno de Política General del Ayuntamiento donostiarra. Preguntado por su relevo en el cargo, Goia ha afirmado que ahora corresponde al partido designar a la persona que le relevará al frente de la alcaldía. El actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, se perfila como el candidato del PNV a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027.  

