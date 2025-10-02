El GBB dará a conocer oficialmente este viernes quién tomará el relevo de Eneko Goia
Una vez que Goia ha anunciado que dejará la Alcaldía de Donostia-San Sebastián, el PNV ha informado a todos los batzokis de la ciudad sobre la elección de Jon Insausti, el hasta ahora concejal de Cultura y Euskera.
Jon Insausti será el nuevo alcalde de Donostia-San Sebastián. Así lo hará saber mañana viernes, oficialmente, el Gipuzkoa Buru Batzar del PNV, después de informar esta tarde a todos los batzokis de la ciudad. El acto de presentación tendrá lugar a las 11:00 horas en el Ayuntamiento.
Eneko Goia ha anunciado esta mañana que el día 16 de octubre renunciará al cargo, tras el Pleno de Política General del consistorio. Ha explicado que es "una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final". Ha asegurado que "tiene que ver con mi manera de ver las cosas y lo que considero que es mejor para la ciudad".
El actual edil ha subrayado que han sido "diez años muy intensos", y que lo importante "es el proyecto de ciudad, y éste queda en muy buenas manos".
A falta de la confirmación oficial, el concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti, ocupará el lugar dejado por Goia. Asimismo, todo apunta a que será el candidato del PNV a la alcaldía de Donostia en las elecciones municipales de 2027.
