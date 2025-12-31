VALORACIÓN

Javier de Andrés acusa al lehendakari de "olvidarse de los tres principales problemas de la ciudadanía vasca"

18:00 - 20:00
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, valora el mensaje de fin de año del lehendakari.
Euskaraz irakurri: Javier de Andresek lehendakariari egotzi dio euskal herritarren hiru arazo nagusiak ahaztea
EITB

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, cree que el lehendakari, Imanol Pradales, se ha olvidado en su discurso de tres de los principales problemas de los vascos; el coste de la vivienda, el crecimiento de la delincuencia y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los vascos.

Pradales a los migrantes: "Habéis puesto un pie en Euskadi. Os animo a que pongáis los dos"
Comunidad Autonóma Vasca Imanol Pradales Política

EH Bildu afirma que "la soberanía es la palanca para garantizar el bienestar de la ciudadanía"

La secretaria de Programa y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha instado a afrontar en 2026 el reto de la actualización de "los estatus políticos" de la CAV y de Navarra para ganar "soberanía" y "garantizar bienestar". La coalición no ha querido valorar el mensaje del lehendakari Pradales porque "este país tiene más de un lehendakari".
