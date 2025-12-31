BALORAZIOA

Javier de Andresek lehendakariari egotzi dio "euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu izana"

18:00 - 20:00

Javier de Andres Euskadiko PPko presidentea, lehendakariaren urte amaierako mezuaz

EITB

Azken eguneratzea

Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak uste du Imanol Pradales lehendakariak euskal herritarren arazo nagusietako hiru ahaztu dituela urte amaierako bere hitzaldian: etxebizitzaren kostua, delinkuentziaren hazkundea eta euskal herritarren erosteko ahalmenaren galera.

Euskal Autonomia Erkidegoa Imanol Pradales Politika

