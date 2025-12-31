Valoración
Vox acusa al lehendakari Pradales de "vivir una realidad muy diferente" a la que vive el resto

Amaia Martinez, Vox
Amaia Martínez. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Voxek "errealitate oso ezberdina bizitzea" leporatu dio Pradales lehendakariari

Amaia Martínez, única parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco, ha visto a un lehendakari "soberbio, autocomplaciente y falto de crítica". "Los vascos tenemos muchos problemas y el lehendakari les da una solución mágica con más euskera, Euskadi por el mundo y oficialidad de la pelota vasca", ha añadido Martínez.

VOX Amaia Martínez Grisaleña Imanol Pradales Política

