Voxek "errealitate oso ezberdina bizitzea" leporatu dio Pradales lehendakariari

Amaia Martinez, Vox
18:00 - 20:00
Amaia Martinez. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Amaia Martinezek, Voxek Eusko Legebiltzarrean duen legebiltzarkide bakarrak, lehendakari "harroa, autokonplazientea eta autokritikarik egiten ez duena" ikusi du. "Euskaldunok arazo asko ditugu eta lehendakariak euskara gehiagorekin, Euskadiren presentzia munduan zehar handituz eta euskal pilotaren ofizialtasunarekin konpontzen ditu", gaineratu du Martinezek.

VOX Amaia Martinez Grisaleña Imanol Pradales Politika

