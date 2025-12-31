Valoración
Eneko Andueza: "Cerramos el año con más autogobierno, más competencias y con más responsabilidad sobre la vida de los vascos"

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
Eneko Andueza. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Eneko Andueza: "Autogobernu, eskumen eta euskal gizartearen gaineko erantzunkizun gehiagorekin itxi dugu urtea"

Última actualización

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha destacado que "las políticas progresistas que impulsa el PSE-EE en todas las instituciones se traducen en más bienestar y en más justicia social".

PSE EE Eneko Andueza Política

