Eneko Andueza: "Autogobernu, eskumen eta euskal gizartearen gaineko erantzunkizun gehiagorekin itxi dugu urtea"

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
Eneko Andueza. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Eneko Andueza euskal sozialisten idazkari nagusiak nabarmendu duenez, "PSE-EEk erakunde guztietan bultzatzen dituen politika aurrerakoiek ongizate eta justizia sozial handiagoa dakarte".

PSE EE Eneko Andueza Politika

