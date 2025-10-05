Kilometroak 2025
Begoña Pedrosa: "Sin las escuelas, la recuperación del euskera es imposible"

Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, Elgoibarren ospatutako Kilometroak jaialdian.
Begoña Pedrosa, consejera de Educación del Gobierno Vasco. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Begoña Pedrosa: "Eskolarik gabe, euskararen indarberritzea ezinezkoa da"
EITB

Elgoibar ha sido escenario este domingo del Kilometroak 2025 bajo el lema "Salto-saltoka", una cita a favor de las ikastolas de Gipuzkoa. La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha intervenido en el acto subrayando la labor de las escuelas.

Sociedad elgoibar Escuela Pública Vasca Política Euskera Gobierno Vasco Kilometroak 2025 Educación Gipuzkoa

