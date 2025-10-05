Kilometroak 2025
Begoña Pedrosa: "Eskolarik gabe, euskararen indarberritzea ezinezkoa da"

Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, Elgoibarren ospatutako Kilometroak jaialdian.
EITB

Kilometroak 2025 jaiaren agertoki izan da igandean Elgoibar, "Salto-saltoka" lelopean, Gipuzkoako ikastolen aldeko hitzordua egin baitute bertan. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, mintzatu da bertan euskararen garrantzia azpimarratuz.

Gizartea elgoibar Euskal eskola publikoa Politika Euskara Eusko Jaurlaritza Kilometroak 2025 Hezkuntza Gipuzkoa

