Pradales reivindica en Madrid el papel de Euskadi como “factor de estabilidad” y reclama cumplir el Estatuto antes de fin de año

Pradales ha ofrecido su primera conferencia como lehendakari en la capital española, en el Foro Nueva Economía, donde ha subrayado que Euskadi “no aceptará competencias vacías” y ha apelado a una nueva visión de Estado que supere la recentralización y el bloqueo político.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadik "egonkortasunerako faktore" gisa duen papera aldarrikatu du Pradalesek Madrilen, eta Estatutua urtea amaitu baino lehen betetzea eskatu du
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha reivindicado en Madrid el papel de Euskadi como “factor de estabilidad” tanto en el Estado como en Europa. En su primera intervención como lehendakari en el Foro Nueva Economía, Pradales ha defendido que “la estabilidad no significa parálisis, sino la base para afrontar los desafíos globales”, y ha llamado a fortalecer “el espíritu de pacto” frente a la crispación política.

Durante su intervención, ha advertido del avance de una “pulsión recentralizadora” en torno a Madrid, que a su juicio está generando desequilibrios territoriales. En ese sentido, ha reclamado “una nueva visión de Estado” que reconozca la diversidad y respete las aspiraciones nacionales y culturales de los distintos territorios.

Pradales ha insistido en la necesidad de culminar el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometió el presidente español Pedro Sánchez. “No caben excusas y no vamos a aceptar competencias vacías”, ha advertido. Según ha detallado, el Gobierno Vasco ya ha remitido la documentación correspondiente y este viernes se celebrará una nueva reunión bilateral con el Ejecutivo español.

En materia económica, el lehendakari ha puesto en valor el “Futuro Económico, Social y Político de Euskadi”, apoyado en el nuevo Plan Industrial y de Inversiones Transformadoras 2030, dotado con 15.900 millones de euros de inversión público-privada. Asimismo, ha destacado el acuerdo alcanzado con el Gobierno español para aumentar en 5.200 megavatios la potencia eléctrica disponible para la industria vasca.

Pradales ha defendido también una Europa “más unida, autónoma y capaz de anticiparse a las crisis”, y ha alertado del auge de “corrientes extremistas y autoritarias que erosionan los valores democráticos”.

El lehendakari ha concluido su discurso apelando a la responsabilidad histórica y al legado del Concierto Económico, recordando las palabras de José Antonio Agirre: “Para nuestro pueblo, lo que cuenta es la perseverancia, el entusiasmo de cada día y la fe de siempre”.

Imanol Pradales Madrid Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

18:00 - 20:00
Hace  min.

