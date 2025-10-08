Pradales reivindica en Madrid el papel de Euskadi como “factor de estabilidad” y reclama cumplir el Estatuto antes de fin de año
El lehendakari Imanol Pradales ha reivindicado en Madrid el papel de Euskadi como “factor de estabilidad” tanto en el Estado como en Europa. En su primera intervención como lehendakari en el Foro Nueva Economía, Pradales ha defendido que “la estabilidad no significa parálisis, sino la base para afrontar los desafíos globales”, y ha llamado a fortalecer “el espíritu de pacto” frente a la crispación política.
Durante su intervención, ha advertido del avance de una “pulsión recentralizadora” en torno a Madrid, que a su juicio está generando desequilibrios territoriales. En ese sentido, ha reclamado “una nueva visión de Estado” que reconozca la diversidad y respete las aspiraciones nacionales y culturales de los distintos territorios.
Pradales ha insistido en la necesidad de culminar el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometió el presidente español Pedro Sánchez. “No caben excusas y no vamos a aceptar competencias vacías”, ha advertido. Según ha detallado, el Gobierno Vasco ya ha remitido la documentación correspondiente y este viernes se celebrará una nueva reunión bilateral con el Ejecutivo español.
En materia económica, el lehendakari ha puesto en valor el “Futuro Económico, Social y Político de Euskadi”, apoyado en el nuevo Plan Industrial y de Inversiones Transformadoras 2030, dotado con 15.900 millones de euros de inversión público-privada. Asimismo, ha destacado el acuerdo alcanzado con el Gobierno español para aumentar en 5.200 megavatios la potencia eléctrica disponible para la industria vasca.
Pradales ha defendido también una Europa “más unida, autónoma y capaz de anticiparse a las crisis”, y ha alertado del auge de “corrientes extremistas y autoritarias que erosionan los valores democráticos”.
El lehendakari ha concluido su discurso apelando a la responsabilidad histórica y al legado del Concierto Económico, recordando las palabras de José Antonio Agirre: “Para nuestro pueblo, lo que cuenta es la perseverancia, el entusiasmo de cada día y la fe de siempre”.
Más noticias sobre politica
El lehendakari destaca que es "es más relevante" lo que une al PNV y al PSE-EE "que los que nos separa"
El lehendakari Imanol Pradales ha puesto en valor la estabilidad del gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE en un discurso en el foro Nueva Economía de Madrid.
Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado
"Le digo dos cosas: primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos", ha espetado el líder de la oposición al presidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
El Congreso admite a trámite la ley de EH Bildu para prohibir la publicidad de pisos turísticos ilegales
Ha conseguido prosperar gracias al apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Podemos, PNV, BNG, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos; y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. Por otro lado, PP, Vox y UPN han votado en contra.
Andueza dice a Pradales que tiene "una buena oportunidad de decirle a Goia que el insulto no es el camino"
En una entrevista concedida a Radio Popular, se ha pronunciado de este modo preguntado por las críticas efectuadas este pasado lunes por el alcalde donostiarra, que calificó de "charlatán" al líder del PSE, que previamente había advertido al PNV de que la coalición "estará en riesgo" si "sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu".
EH Bildu confía en obtener el respaldo necesario para aprobar su Proposición de Ley sobre pisos turísticos
Esta tarde, el Congreso debate la Proposición de Ley de EH Bildu para prohibir a las plataformas turísticas contratar y anunciar pisos turísticos ilegales. La propuesta contempla multas de hasta un millón de euros para quien incumpla la ley.
Esteban acusa a Andueza de poner en cuestión la estabilidad institucional y generar una desconfianza "innecesaria"
Esteban ha asegurado que las recientes declaraciones de Andueza están "fuera de lugar" y generan tensión y desconfianza, ante lo que ha precisado que el Gobierno Vasco está trabajando "bien". Esteban está convencido de que existe la posibilidad de alcanzar "un gran acuerdo" con PSE-EE en materia de euskera y el requisito de euskera en las OPEs.
Pradales y Chivite firmarán este viernes un protocolo de colaboración en sanidad, transformación industrial, cultura y euskera
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autónomo, Maria Ubarretxena, ha explicado que se ha aprobado un protocolo general de colaboración entre el Gobierno Vasco y el de Navarra.
Eneko Goia: "Eneko Andueza es un exagerado"
El alcalde de San Sebastián niega lo dicho ayer por Eneko Andueza. El secretario de los socialistas vascos apuntaba que los acuerdos identitarios entre jeltzales y EH Bildu, ponen en peligro los pactos entre PNV y PSE-EE. Eneko Goia se muestra optimista porque el Programa de Gobierno se está cumpliendo sin problemas.
Begoña Gómez tampoco comparecerá este lunes ante el juez
Igual que ocurrió a finales de septiembre, la mujer de Pedro Sánchez ha renunciado a estar presente en la vista con el juez, y será representada por su abogado. Este trámite busca poder jugaz a Gómez por un juzgado popular, por el nombramiento de su asesora en 2018.