Euskadi consigue aumentar un 40 % su potencia eléctrica actual y superará los 16 000 megavatios de capacidad

Euskadi ha conseguido aumentar un 40 % su potencia eléctrica de cara a los próximos cinco años, con lo que superará los 16 000 megavatios de capacidad, según ha informado Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.



Este martes, Jauregi se ha reunido en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para concretar cuántos de los 27 700 megavatios de potencia que el Gobierno español liberará en la siguiente planificación de red corresponderán a Euskadi.



El Gobierno Vasco había solicitado 6000 megavatios de capacidad adicional, lo que habría supuesto que Euskadi pasara de los 12 000 MW instalados a los 18 000 MW.

Tras la reunión, en rueda de prensa, Jauregi ha afirmado que "esta ampliación no es un regalo", sino "fruto de una exigencia clara del Gobierno Vasco: que la planificación eléctrica del Estado se haga pensando en la industria vasca y en la transición energética".



"Y hoy podemos afirmar que hemos dado un paso enorme", ha asegurado, para destacar que con esta ampliación se garantiza el trabajo para 70.000 personas. Asimismo, ha asegurado que será clave en la atracción para nuevas inversiones en el futuro. En ese sentido, ha añadido que priorizará a 107 empresas.



Esta reunión se ha producido después de que la semana pasada se conociera que Bizkaia y Álava tienen todos los nudos de la red de distribución eléctricas saturados, sin capacidad firme disponible, y en Gipuzkoa el 98 %, de manera que la situación en Euskadi es peor que la del conjunto del Estado español, donde ese porcentaje es del 83,4 %.



El encuentro se ha celebrado, además, después de que el lehendakari, Imanol Pradales, advirtiera la pasada al Gobierno de España que está "en la cuenta atrás" para cumplir el compromiso que adquirió de "dar solución a la saturación de la red eléctrica vasca durante el verano".

