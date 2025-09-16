SARE ELEKTRIKOETAKO INBERTSIOA

Euskadik % 40 handitu du bere egungo potentzia elektrikoa, eta 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du

Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria eskatu zuen, eta horrek suposatuko zukeen Euskadik egungo 12.000 MWetatik 18.000 MWetara pasatzea.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadik potentzia elektrikoa % 40 handitzea lortu du datozen bost urteetarako, eta, beraz, 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du, Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak jakitera eman duenez.

Astearte honetan, Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin bildu da Madrilen, Espainiako Gobernuak sare elektrikoaren inbertsioan aurreikusitako 27.700 megawatteko potentziatik Euskadiri zenbat egokituko zaizkion zehazteko.

Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria eskatu zuen, eta horrek suposatuko zukeen Euskadik gaur egun dituen 12.000 MWetatik 18.000 MWetara pasatzea.

Energia Energia berriztagarriak Elektrizitatea Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza Industria Espainia Espainiako gobernua Ekonomia

Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela

Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute. 

