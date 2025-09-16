Euskadik % 40 handitu du bere egungo potentzia elektrikoa, eta 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du
Eusko Jaurlaritzak 6.000 megawatteko edukiera gehigarria eskatu zuen, eta horrek suposatuko zukeen Euskadik egungo 12.000 MWetatik 18.000 MWetara pasatzea.
Euskadik potentzia elektrikoa % 40 handitzea lortu du datozen bost urteetarako, eta, beraz, 16.000 megawatteko edukiera gaindituko du, Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak jakitera eman duenez.
Astearte honetan, Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin bildu da Madrilen, Espainiako Gobernuak sare elektrikoaren inbertsioan aurreikusitako 27.700 megawatteko potentziatik Euskadiri zenbat egokituko zaizkion zehazteko.
