Euskadik "egonkortasunerako faktore" gisa duen papera aldarrikatu du Pradalesek Madrilen, eta Estatutua urtea amaitu baino lehen betetzea eskatu du

Pradalesek bere lehen hitzaldia eman du Espainiako hiriburuan, Nueva Economía Forumean. Bertan azpimarratu duenez, Euskadik "ez ditu eskumen hutsalak onartuko", eta Estatuaren ikuspegi berri bat eskatu du, birzentralizazioa eta blokeo politikoa gaindituko dituena.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak Euskadiren papera aldarrikatu du Madrilen, Estatuan zein Europan "egonkortasunerako faktore" gisa. Nueva Economia Foroan lehendakari gisa egin duen lehen hitzaldian, Pradalesek esan du "egonkortasunak ez duela paralisia esan nahi, erronka globalei aurre egiteko oinarria baizik", eta "itunaren espiritua" indartzeko deia egin du, krispazio politikoaren aurrean.

Bere hitzaldian, Madrilen inguruan "birzentralizatzeko pultsio" baten aurrerapenaz ohartarazi du, bere ustez lurraldeen arteko desorekak sortzen ari direlako. Zentzu horretan, "Estatu ikuspegi berri bat" eskatu du, aniztasuna onartu eta lurraldeen nazio eta kultura nahiak errespetatzeko.

Pradalesek berretsi du beharrezkoa dela Gernikako Estatutuan oraindik eskualdatu gabe dauden eskumenak 2025eko abenduaren 31 baino lehen eskualdatzea, Pedro Sanchez Espainiako presidenteak hitz eman zuen bezala. "Ez dago aitzakiarik, eta ez ditugu eskumen hutsak onartuko ", ohartarazi du.

Ekonomiaren arloan, lehendakariak "Euskadiren Etorkizun Ekonomiko, Sozial eta Politikoa" nabarmendu du, 2030erako Industria eta Inbertsio Eraldatzaileen Plan berrian oinarrituta. Plan horrek 15.900 milioi euroko inbertsio publiko-pribatua du. Halaber, Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioa nabarmendu du, euskal industriarentzat erabilgarri izango den potentzia elektrikoa 5.200 megawatt handitzeko.

Pradalesek Europa "batuagoa, autonomoagoa eta krisiari aurrea hartzeko gai dena" defendatu du, eta "balio demokratikoak higatzen dituzten muturreko korronte autoritarioen" gorakadaz ohartarazi du.

Lehendakariak, amaitzeko, erantzukizun historikoa eta Kontzertu Ekonomikoaren ondarea jarri ditu balioan, Jose Antonio Agirreren hitzak gogoratuz: "Gure herriarentzat, iraunkortasuna, eguneroko gogoa eta betiko fedea da kontatzen duena".

