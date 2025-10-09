GKS retira la bandera palestina del balcón del batzoki de Azpeitia por considerar al PNV "cómplice del genocidio"

La organización juvenil GKS ha retirado la bandera palestina que colgaba del balcón del batzoki de Azpeitia (Gipuzkoa) por considerar al PNV "cómplice del genocidio". GKS ha reivindicado la acción mediante un vídeo difundido por el Gaztetxe de Azpeitia en sus redes sociales donde puede a varios jóvenes encapuchados subiéndose a una escalera y retirando la bandera palestina.

"EAJ-PNV bakearen eta palestinaren aldeko adierazpen faltsuek ez dute ezertarako balio, zuek baitzarete konplize zuzenak. Zuek orain Batzokiko balkoian palestinako bandera jartzea interes partidistetarako eta zuen aurpegi zuriketarekin jarraitzeko erabiliko duzue. Ez dugu zuen eta beste alderdien amua irentsiko! GORA PALESTINAR ERRESISTENTZIA! ISRAEL DESEGIN!", han escrito en Instagram, junto al vídeo de la acción.