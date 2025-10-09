Polémica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

GKS retira la bandera palestina del balcón del batzoki de Azpeitia por considerar al PNV "cómplice del genocidio"

El Gaztetxe de Azpeitia ha reivindicado la acción en sus redes sociales con un vídeo donde puede verse a varios jóvenes encapuchados subiéndose a una escalera y retirando la bandera palestina. En una nota, el PNV ha acusado a la organización juvenil de "perjudicar al pueblo palestino (…) usándolo para hacer una forma de pseudo política partidaria detestable".
GKS retira la bandera palestina del balcón del batzoki de Azpeitia por considerar al PNV "cómplice del genocidio"
Euskaraz irakurri: GKSk bandera palestinarra kendu du Azpeitiko batzokiko balkoitik, EAJ "genozidioaren konplizea" delakoan
author image

EITB

Última actualización

La organización juvenil GKS ha retirado la bandera palestina que colgaba del balcón del batzoki de Azpeitia (Gipuzkoa) por considerar al PNV "cómplice del genocidio". GKS ha reivindicado la acción mediante un vídeo difundido por el Gaztetxe de Azpeitia en sus redes sociales donde puede a varios jóvenes encapuchados subiéndose a una escalera y retirando la bandera palestina.

"EAJ-PNV bakearen eta palestinaren aldeko adierazpen faltsuek ez dute ezertarako balio, zuek baitzarete konplize zuzenak. Zuek orain Batzokiko balkoian palestinako bandera jartzea interes partidistetarako eta zuen aurpegi zuriketarekin jarraitzeko erabiliko duzue. Ez dugu zuen eta beste alderdien amua irentsiko! GORA PALESTINAR ERRESISTENTZIA! ISRAEL DESEGIN!", han escrito en Instagram, junto al vídeo de la acción.

Por su parte, el PNV de Azpeitia ha criticado que esta acción "perjudica al pueblo palestino ya que divide a una sociedad vasca que está unida frente al genocidio". La formación jeltzale ha defendido que las instituciones vascas lideradas por el PNV han sido "las más solidarias con Palestina" y critica que la actitud mostrada por GKS es "inmadura y fascista contraria al pluralismo y la libertad de expresión". Además, han subrayado que volverán a colgar la bandera palestina en su sede "cuantas veces sean necesarias".

EAJ-PNV Palestina Israel Franja de Gaza Azpeitia Gipuzkoa Política

Más noticias sobre politica

ubarretxena torres
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ubarretxena entrega a Torres "10 documentos con propuestas" para cerrar las transferencias pendientes

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha entregado al ministro de Política Territorial del Ejecutivo español, Ángel Víctor Torres, diez documentos que detallan las propuestas vascas sobre otras tantas transferencias pendientes. Están clasificadas en cuatro bloques: Seguridad Social, infraestructuras, seguridad pública y hacienda, finanzas y empresa.  "No pedimos privilegios, sino respeto institucional y cumplimiento de la ley", ha dicho Ubarretxena. 

Arnaldo Otegi naiz irratian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu reitera a PNV y PSE su oferta de negociación conjunta de Presupuestos de Gobierno Vasco y las tres diputaciones

En una entrevista en Naiz Irratia, Arnaldo Otegi ha asegurado que, de momento, no ha habido conversaciones, pero espera que su oferta obtenga "una respuesta positiva". "A diferencia de lo que sucedió el año pasado, puede haber oportunidades de hacer las cosas de otra manera. La invitación que hacemos está sobre la mesa y las vías están abiertas", ha insistido.
Cargar más