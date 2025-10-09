Polemika
GKSk bandera palestinarra kendu du Azpeitiko batzokiko balkoitik, EAJ "genozidioaren konplizea" dela iritzita

Ekintza Azpeitiko Gaztetxeak aldarirkatu du bere sare sozialetan egindako bideo baten bidez. Horretan ikus daiteke gazte batzuk eskaileretara igotzen eta batzokiko balkoitik Palestinako bandera kentzen. Ohar baten bidez, "Palestinako herriari kalte egitea" leporatu dio EAJk Gazte Koordinadora Sozialistari, "pseudo-politika partidario higuingarri bat eginez".

author image

EITB

Azken eguneratzea

GKS Gazte Koordinadora Sozialistak Azpeitiko (Gipuzkoa) batzokiko balkoian eskegita zegoen bandera palestinarra kendu du, EAJ "genozidioaren konplizea" dela iritzita. Ekintza aldarrikatu du Azpeitiko Gaztetxeak sare sozialetan zabaldutako bideo baten bidez.

"EAJ-PNV bakearen eta palestinaren aldeko adierazpen faltsuek ez dute ezertarako balio, zuek baitzarete konplize zuzenak. Zuek orain Batzokiko balkoian palestinako bandera jartzen interes partidistetarako eta zuen aurpegi zuriketarekin jarraitzeko erabiliko duzue. Ez dugu zuen eta beste alderdien amua irentsiko! GORA PALESTINAR ERRESISTENTZIA! ISRAEL DESEGIN!", idatzi dute Instagramen, ekintzaren bideoarekin batera.

Bestalde, Azpeitiko EAJk ekintza kritikatu du, "Palestinako herriari kalte" egiten diolakoan, "genozidioaren aurrean batuta dagoen euskal gizartea zatitzen baitu". EAJ buru duten euskal erakundeak "Palestinarekiko solidarioenak" izan direla defendatu du alderdi jeltzaleak, eta GKSk erakutsitako jarrera "heldugabea eta faxista" dela salatu du, "adierazpen askatasunaren eta pluralismoaren aurkakoa", alegia.

