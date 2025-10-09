GKSk bandera palestinarra kendu du Azpeitiko batzokiko balkoitik, EAJ "genozidioaren konplizea" dela iritzita
Ekintza Azpeitiko Gaztetxeak aldarirkatu du bere sare sozialetan egindako bideo baten bidez. Horretan ikus daiteke gazte batzuk eskaileretara igotzen eta batzokiko balkoitik Palestinako bandera kentzen. Ohar baten bidez, "Palestinako herriari kalte egitea" leporatu dio EAJk Gazte Koordinadora Sozialistari, "pseudo-politika partidario higuingarri bat eginez".
GKS Gazte Koordinadora Sozialistak Azpeitiko (Gipuzkoa) batzokiko balkoian eskegita zegoen bandera palestinarra kendu du, EAJ "genozidioaren konplizea" dela iritzita. Ekintza aldarrikatu du Azpeitiko Gaztetxeak sare sozialetan zabaldutako bideo baten bidez.
"EAJ-PNV bakearen eta palestinaren aldeko adierazpen faltsuek ez dute ezertarako balio, zuek baitzarete konplize zuzenak. Zuek orain Batzokiko balkoian palestinako bandera jartzen interes partidistetarako eta zuen aurpegi zuriketarekin jarraitzeko erabiliko duzue. Ez dugu zuen eta beste alderdien amua irentsiko! GORA PALESTINAR ERRESISTENTZIA! ISRAEL DESEGIN!", idatzi dute Instagramen, ekintzaren bideoarekin batera.
Bestalde, Azpeitiko EAJk ekintza kritikatu du, "Palestinako herriari kalte" egiten diolakoan, "genozidioaren aurrean batuta dagoen euskal gizartea zatitzen baitu". EAJ buru duten euskal erakundeak "Palestinarekiko solidarioenak" izan direla defendatu du alderdi jeltzaleak, eta GKSk erakutsitako jarrera "heldugabea eta faxista" dela salatu du, "adierazpen askatasunaren eta pluralismoaren aurkakoa", alegia.
Montxo Martinez Antia eraila izan zela dioten froga berriak aurkeztu ditu GEBehatokiak
Eusko Jaurlaritzako Balorazio Batzordeak 2015. urtean ebatzi zuen ez zegoela suizidioaren bertsio ofiziala ezeztatzeko froga nahikorik. Orain, zantzu berri horiekin, kasua berriz ebaluatu dezala eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
"Eskualdatzeko dauden eskumenak ixteko 10 proposamen zehatz"aurkeztu dizkio Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak hamar dokumentu eman dizkio gaur Angel Victor Torres Espainiako Gobernuko Lurralde Politikako ministroari, eskualdetzeke dauden transferentzien inguruan "euskal proposamenak zehazten dituztenak". "Ez dugu pribilegiorik eskatzen, errespetu instituzionala baizik eta legea betetzea", esan du Ubarretxenak.
Kongresuak Israeli armak enbargatzea onartu du, Podemosen baiezkoarekin eta PP eta Voxen ezezkoarekin
Podemosek enbargoa “fake” bat dela berretsi du eta benetako arma-blokeoa eskatu du, baina baiezko botoa eman du. Dekretua presazko lege-proiektu gisa izapidetzea ere onartu dute eta, beraz, aldaketak egin ahal izango zaizkio prozesuan zehar.
Torresek defendatu du PSE-EEk eta bere ordezkari guztiek "norabide berean" eta "helburu politiko berarekin" lan egiten dutela
Sailburu sozialistarentzat "mingarria" da EAJ Anduezaren irudia "kaltetzen saiatzea" eta "ez da onargarria" Gobernu Kontseiluko ordezkariak horretan aritzea.
Goia: "Azken 10 urteotan egin dugun kudeaketa, ona zein txarra, PSErekin partekatutako erantzukizuna izan da"
Azken egunetan PSEren eta EAJren buruzagien artean izandako kritiken inguruan mintzatu da Eneko Goia Donostiako alkatea ETB2ko En Jake saioan.
Sarek manifestazioa deitu du Bilbon urtarrilaren 10erako, "salbuespen politika" amaitu dadila eskatzeko
"Ezin da gehiago luzatu" lelopean egingo den mobilizazioan, ETAkoak izatea leporatuta espetxean dauden presoei salbuespenik gabeko espetxe politika arrunta aplikatzea eskatuko dute.
Alberto Martinez datorren astelehenean bilduko da Osasun ministroarekin, baina "itxaropen handirik gabe"
Osasun sailburuak adierazi du bilera Lurraldearteko Kontseilura joango ez zirela iragarri zutelako deitu dela. Martinezek adierazi duenez, Osasun ministroak "ez du ulertzen" euskara meritua izatea, eta zail ikusten du akordio batera iristea, gaiaren inguruan "sentsibilitaterik ez dagoelako".
Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien aurrekontuak batera negoziatzeko prest dagoela jakinarazi die EH Bilduk EAJri eta PSEri
Naiz Irratian egin dioten elkarrizketan, Arnaldo Otegik esan du oraingoz ez dela nagoziaziorik izan, baina eskaintzak "erantzun positiboa" jasotzea espero duela. "Iaz ez bezala, gauzak beste modu batera egiteko aukerak egon daitezke. Gonbidapena mahai gainean dago, eta bideak irekita daude", adierazi du.
Anduezaren jarrerak "deserosoago" sentiarazten ditu Jaurlaritzako sailburu sozialistak jeltzaleak baino, Zupiriaren ustez
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eneko Anduezak azken egunotan egindako adierazpenak izan ditu hizpide. PSE-EEko idazkari nagusiak ohartarazi zuen gobernu koalizioa "arriskuan" egon daitekeela, "EH Bildurekin akordio identitarioak bilatzen jarraitzen badu".