SALUD
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Osakidetza incorporará a su flota 22 ambulancias asistenciales y 5 vehículos de intervención rápida

Esta licitación, con un presupuesto de 10,9 millones de euros y una resolución prevista para finales de 2025, ha sido anunciada por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno de control del Parlamento Vasco.
Hospital de Basurto, atención de emergencias Libro "XXV Aniversario de Osakidetza"
Una ambulancia de Osakidetza. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osakidetzak 22 asistentzia-anbulantzia eta esku-hartze azkarreko 5 ibilgailu gehituko dizkio bere flotari
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha licitado la contratación de 22 ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (SVA tipo C) equipadas con electromedicina, y cinco vehículos de intervención rápida (VIR) para fortalecer la flota de Emergentziak-Osakidetza.   

Esta licitación, con un presupuesto de 10,9 millones de euros y una resolución prevista para finales de 2025, ha sido anunciada por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno de control del Parlamento Vasco.          

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha denunciado que el Departamento de Salud no ha implantado "ninguna" de las medidas anunciadas el pasado año para mejorar la situación del servicio de emergencias.

"No hay ningún cambio, no hay ninguna mejora, todo sigue exactamente igual", ha criticado, tras lo que ha calificado de "obsoleto" el parque de ambulancias.

En su respuesta, y tras anunciar la licitación de los nuevos vehículos, Martínez ha explicado que el nuevo modelo de ambulancias supone una mejora respecto al sistema actual, que contaba con diez ambulancias titulares y seis de reserva.
   
Con las 22 ambulancias titulares desde el inicio, se pretende garantizar la continuidad, calidad y respuesta inmediata en las emergencias. "El nivel de equipamiento de esta nueva flota supone un salto importante en calidad asistencial, tanto para pacientes como profesionales", ha destacado el consejero.

Martínez ha indicado que la publificación ya está en marcha en las ambulancias en Gipuzkoa, integradas en el sistema público. "Es ya una realidad; las ambulancias de emergencias que asisten en Tolosa, Elgoibar y Donostia se integrarán en el sistema público en la integridad de todo su servicio", ha explicado.

Osakidetza Salud Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Partidos Políticos EH Bildu EAJ-PNV Política

Más noticias sobre politica

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha afirmado que la responsabilidad de lo ocurrido en el campamento de Bernedo y de los presuntos delitos "es de los organizadores”, que incumplieron la ley al celebrar estas colonias de forma "clandestina". No obstante, ha subrayado que “se debe preservar la presunción de inocencia, no permitir que se acuse a todos los monitores, ni que haya un juicio paralelo".

Jone Berriozabal Radio Vitoria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Berriozabal no ve "problema del PSE con PNV" y cree que es "una cuestión personal de Andueza"

La presidenta del ABB del PNV, Jone Berriozabal, ha afirmado que su partido "no ha cambiado ni un ápice su relación con el Partido Socialista" y, así, sus "puertas siguen estando tan abiertas como la han estado en el pasado, tanto a nivel de Euskadi como a nivel del Estado español", donde el presidente del PNV, Aitor Esteban, tiene "una relación magnífica con los jefes de Andueza".

Cargar más