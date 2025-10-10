Osakidetza incorporará a su flota 22 ambulancias asistenciales y 5 vehículos de intervención rápida

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha licitado la contratación de 22 ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (SVA tipo C) equipadas con electromedicina, y cinco vehículos de intervención rápida (VIR) para fortalecer la flota de Emergentziak-Osakidetza.

Esta licitación, con un presupuesto de 10,9 millones de euros y una resolución prevista para finales de 2025, ha sido anunciada por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno de control del Parlamento Vasco.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha denunciado que el Departamento de Salud no ha implantado "ninguna" de las medidas anunciadas el pasado año para mejorar la situación del servicio de emergencias.

"No hay ningún cambio, no hay ninguna mejora, todo sigue exactamente igual", ha criticado, tras lo que ha calificado de "obsoleto" el parque de ambulancias.

En su respuesta, y tras anunciar la licitación de los nuevos vehículos, Martínez ha explicado que el nuevo modelo de ambulancias supone una mejora respecto al sistema actual, que contaba con diez ambulancias titulares y seis de reserva.



Con las 22 ambulancias titulares desde el inicio, se pretende garantizar la continuidad, calidad y respuesta inmediata en las emergencias. "El nivel de equipamiento de esta nueva flota supone un salto importante en calidad asistencial, tanto para pacientes como profesionales", ha destacado el consejero.

Martínez ha indicado que la publificación ya está en marcha en las ambulancias en Gipuzkoa, integradas en el sistema público. "Es ya una realidad; las ambulancias de emergencias que asisten en Tolosa, Elgoibar y Donostia se integrarán en el sistema público en la integridad de todo su servicio", ha explicado.