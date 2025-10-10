Pradales y Chivite firman un nuevo protocolo de colaboración entre ambos gobiernos con novedades en movilidad, tráfico y cultura

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, han firmado este viernes en Vitoria-Gasteiz un nuevo protocolo de colaboración entre ambos gobiernos, centrado en la sanidad, la transformación industrial, la cultura y el euskera. En total, incluye 42 áreas de cooperación, 13 más que el acuerdo anterior.

El protocolo da continuidad a los compromisos previos, firmados por Chivite e Urkullu, y que abarcaban 29 áreas de actuación en cinco grandes bloques: económico, social y cultural, administrativo, de infraestructuras y de tecnología.

Fuentes de ambos gobiernos apuntan que la renovación permitirá reforzar proyectos conjuntos en interoperabilidad sanitaria y digitalización, colaboración industrial e innovación tecnológica, así como en iniciativas culturales y de promoción del euskera.

Esa colaboración se va a ampliar, de cara a los proximos cuatro años, hasta 2029, y hay novedades en materia de movilidad, tráfico y cultura, con el objetivo de renovar el protocolo que se firmó por última vez en 2021.

En cuanto a tráfico y movilidad, ambos gobiernos van a compartir en tiempo real la información de las carreteras que comunican Euskadi y Navarra, y también incidencias y flujos previstos, para mejorar la fluidez y la seguridad. Además, se recoge la ampliacion de la línea de cercanías de tren, desde la Llanada Alavesa hasta Alsasua, que se puso en marcha hace unos meses.



En cultura, ambos ejecutivos se comprometen a mantener actualizado el convenio para la difusión de EITB en Navarra. El protocolo incluye así mismo aumentar la colaboración en materia de euskera, sanidad y migración.

Pradales, tras la firma del protocolo

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la colaboración de Euskadi y Navarra es "una necesidad histórica" y ha apostado por su relación "sin límites" y por "construir día a día un pueblo sin fronteras". Además, ha abogado por "jugar la partida" de la reindustrialización europea "de la mano" porque supone una "oportunidad" para ambas comunidades.

En una comparecencia conjunta, el lehendakari ha puesto en valor que ambos representan a Gobiernos elegidos por ciudadanos "que comparten la lengua, la cultura, la forma de ver el mundo, las costumbres y la vocación de autogobierno". "Los vascos, en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde nos sentimos en casa, porque estamos en nuestro país", ha apuntado.

Declaraciones de Chivite

Chivite ha destacado que este protocolo va incluso "más allá" de las relaciones de afinidad entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi a las que alude expresamente el acuerdo rubricado porque considera que "entre ambas instituciones y ambos pueblos concurre una relación de lealtad, respeto y colaboración".

"En definitiva, una sincera relación de amistad" que la presidenta ha apostado por intensificar "desde la seriedad, la confianza y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la mejora del bien común".

