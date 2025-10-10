Pradales y Chivite firman un nuevo protocolo de colaboración entre ambos gobiernos con novedades en movilidad, tráfico y cultura
El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, han firmado este viernes en Vitoria-Gasteiz un nuevo protocolo de colaboración entre ambos gobiernos, centrado en la sanidad, la transformación industrial, la cultura y el euskera. En total, incluye 42 áreas de cooperación, 13 más que el acuerdo anterior.
El protocolo da continuidad a los compromisos previos, firmados por Chivite e Urkullu, y que abarcaban 29 áreas de actuación en cinco grandes bloques: económico, social y cultural, administrativo, de infraestructuras y de tecnología.
Fuentes de ambos gobiernos apuntan que la renovación permitirá reforzar proyectos conjuntos en interoperabilidad sanitaria y digitalización, colaboración industrial e innovación tecnológica, así como en iniciativas culturales y de promoción del euskera.
Esa colaboración se va a ampliar, de cara a los proximos cuatro años, hasta 2029, y hay novedades en materia de movilidad, tráfico y cultura, con el objetivo de renovar el protocolo que se firmó por última vez en 2021.
En cuanto a tráfico y movilidad, ambos gobiernos van a compartir en tiempo real la información de las carreteras que comunican Euskadi y Navarra, y también incidencias y flujos previstos, para mejorar la fluidez y la seguridad. Además, se recoge la ampliacion de la línea de cercanías de tren, desde la Llanada Alavesa hasta Alsasua, que se puso en marcha hace unos meses.
En cultura, ambos ejecutivos se comprometen a mantener actualizado el convenio para la difusión de EITB en Navarra. El protocolo incluye así mismo aumentar la colaboración en materia de euskera, sanidad y migración.
Pradales, tras la firma del protocolo
El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la colaboración de Euskadi y Navarra es "una necesidad histórica" y ha apostado por su relación "sin límites" y por "construir día a día un pueblo sin fronteras". Además, ha abogado por "jugar la partida" de la reindustrialización europea "de la mano" porque supone una "oportunidad" para ambas comunidades.
En una comparecencia conjunta, el lehendakari ha puesto en valor que ambos representan a Gobiernos elegidos por ciudadanos "que comparten la lengua, la cultura, la forma de ver el mundo, las costumbres y la vocación de autogobierno". "Los vascos, en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde nos sentimos en casa, porque estamos en nuestro país", ha apuntado.
Declaraciones de Chivite
Chivite ha destacado que este protocolo va incluso "más allá" de las relaciones de afinidad entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi a las que alude expresamente el acuerdo rubricado porque considera que "entre ambas instituciones y ambos pueblos concurre una relación de lealtad, respeto y colaboración".
"En definitiva, una sincera relación de amistad" que la presidenta ha apostado por intensificar "desde la seriedad, la confianza y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la mejora del bien común".
Más noticias sobre politica
Melgosa afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma "clandestina"
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha afirmado que la responsabilidad de lo ocurrido en el campamento de Bernedo y de los presuntos delitos "es de los organizadores”, que incumplieron la ley al celebrar estas colonias de forma "clandestina". No obstante, ha subrayado que “se debe preservar la presunción de inocencia, no permitir que se acuse a todos los monitores, ni que haya un juicio paralelo".
EH Bildu y BNG se reúnen en Bilbao para analizar la situación política actual
Responsables de EH Bildu y el BNG se han reunido esta mañana en Bilbao para analizar la situación política actual y el panorama internacional, en la sede de la coalición abertzale.
Berriozabal no ve "problema del PSE con PNV" y cree que es "una cuestión personal de Andueza"
La presidenta del ABB del PNV, Jone Berriozabal, ha afirmado que su partido "no ha cambiado ni un ápice su relación con el Partido Socialista" y, así, sus "puertas siguen estando tan abiertas como la han estado en el pasado, tanto a nivel de Euskadi como a nivel del Estado español", donde el presidente del PNV, Aitor Esteban, tiene "una relación magnífica con los jefes de Andueza".
Osakidetza asumirá de forma progresiva las interrupciones voluntarias del embarazo con recursos propios
Todas las mujeres en Euskadi tienen en la actualidad asegurado este servicio gratuito “en condiciones de igualdad, universalidad y dentro del sistema sanitario”, en colaboración con clínicas acreditadas.
Pradales y Chivite renovarán este viernes un nuevo protocolo de colaboración en sanidad, industria, cultura y euskera
El acuerdo, que relevará al vigente firmado en 2021, se firmará en Vitoria-Gasteiz en un acto conjunto entre ambos gobiernos y pretende ampliar la cooperación en 29 ámbitos estratégicos.
Mendoza cree que sería "bueno" desclasificar el Puerto de Pasaia como de "interés general" para su competitividad
Nueva polémica entre el PNV y PSE-EE, en esta ocasión en torno al puerto de Pasaia. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha recordado que esa competencia está recogida en el Estatuto de Gernika. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.
Eider Mendoza pide zanjar el caso Bidegi y reclama a EH Bildu “dejar este modo de hacer política”
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se ha pronunciado sobre el caso Bidegi en una entrevista en Euskadi Irratia, donde ha instado a EH Bildu a abandonar una forma de hacer política que, según ha dicho, solo genera sufrimiento. Mendoza ha reclamado poner fin a un caso que considera agotado y doloroso para muchas personas.
Andueza rechaza la desclasificación del Puerto de Pasaia como de interés general: "Es un informe de parte de la consejera"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha rechazado la desclasificación del Puerto de Pasaia como de interés general y afirma que esa petición es solo de la parte del PNV en el Gobierno Vasco. En declaraciones a la cadena Ser, Andueza ha señalado que "es un informe de parte de la consejera. Desde luego, si nos hubieran puesto esta cuestión encima de la mesa, nosotros hubiéramos discrepado, como no puede ser de otra manera".
El juzgado de Azpeitia desestima el recurso de EH Bildu e insiste que no hubo irregularidades en las obras de la AP-1
En febrero del año pasado, el juzgado de Azpeitia decretó el archivo provisional de la primera querella del caso Bidegi y EH Bildu presentó un recurso contra aquella decisión, que ahora ha sido desestimado. Se trata de la tercera vez que la Justicia falla que no hubo irregularidades en las obras de la AP-1, cuando el PNV gobernaba en la Diputación de Gipuzkoa.