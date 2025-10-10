Pradalesek eta Chivitek sinatutako lankidetza protokolo berriak mugikortasunari, trafikoari eta kulturari lotutako berrikuntzak dakartza
Protokolo berriak osasuna, industria eraldaketa, kultura eta euskara ditu ardatz. Guztira, 42 lankidetza arlo biltzen ditu, aurreko akordioak baino 13 gehiago.
Imanol Pradales EAEko lehendakariak eta Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak lankidetzarako protokolo berria sinatu dute ostiral honetan, Gasteizen. Osasuna, industria eraldaketa, kultura eta euskara ditu ardatz, eta guztira 42 lankidetza esparru biltzen ditu, aurreko akordioak baino 13 gehiago.
Protokoloak jarraipena ematen die Chivitek eta Urkulluk aurretik sinatutako konpromisoei.
Bi gobernuetako iturrien arabera, gaur izenpetutako itunak aukera emango du proiektu bateratuak indartzeko, bai osasun arloan eta digitalizazioan, bai lankidetza industrialean eta berrikuntza teknologikoan, bai eta ekimen kulturaletan eta euskararen sustapenean ere.
Lau urtez egongo da indarrean protokoloa, 2029ra arte, eta mugikortasunaren, trafikoaren eta kulturaren arloan berrikuntzak dakartza, 2021ean sinatutako ildoak eguneratzeko helburuarekin.
Trafikoari eta mugikortasunari dagokienez, bi gobernuek denbora errealean partekatuko dute Euskadi eta Nafarroa lotzen dituzten errepideei buruzko informazioa, baita aurreikusitako gorabeherekin lotutakoa ere, arintasuna eta segurtasuna hobetze aldera. Horrez gain, duela hilabete batzuk jarri zuten martxan Arabako Lautadatik Altsasura doan aldiriko tren-linea.
Kultura arloan, EITB Nafarroan zabaltzeko hitzarmena eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartu dute bi gobernuek. Protokoloaren barruan sartzen da, halaber, euskararen, osasunaren eta migrazioaren arloetan lankidetza areagotzea.
Pradalesek, protokoloa sinatu ondoren
Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Euskadiren eta Nafarroaren arteko lankidetza "behar historikoa" dela, eta "mugarik gabeko harremana" izatearen alde egin du, "mugarik gabeko herri bat eraikitzearen alde".
Chiviterekin batera egindako agerraldian, lehendakariak nabarmendu du "hizkuntza, kultura, mundua ikusteko modua, ohiturak eta autogobernurako bokazioa partekatzen duten" herritarrek aukeratutako gobernuak ordezkatzen dituztela biek ala biek. "Euskaldunok, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian etxean sentitzen gara, gure herrialdean gaudelako", adierazi du.
Chiviteren adierazpenak
Chivitek nabarmendu du protokolo hori Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko kidetasun harremanetatik "harago" doala, sinatutako akordioak berariaz aipatzen baititu harreman horiek, "bi erakundeen eta bi herrien artean leialtasun, errespetu eta lankidetza harremana dagoelako". "Azken batean, adiskidetasun harreman zintzoa" da, haren esanetan.
