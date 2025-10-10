Euskadi-Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales y Chivite renovarán este viernes un nuevo protocolo de colaboración en sanidad, industria, cultura y euskera

El acuerdo, que relevará al vigente firmado en 2021, se firmará en Vitoria-Gasteiz en un acto conjunto entre ambos gobiernos y pretende ampliar la cooperación en 29 ámbitos estratégicos.
Euskadi y Navarra reforzarán su cooperación institucional con un nuevo protocolo.
Euskadi y Navarra reforzarán su cooperación institucional con un nuevo protocolo.
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, firmarán este viernes en Vitoria-Gasteiz un nuevo protocolo de colaboración entre ambos gobiernos, centrado en la sanidad, la transformación industrial, la cultura y el euskera.

Según explicó la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, el Consejo de Gobierno ha aprobado el texto, que sustituirá al acuerdo vigente desde diciembre de 2021 y que busca “actualizar y ampliar” los ámbitos de cooperación entre Euskadi y Navarra.

El protocolo dará continuidad a los compromisos previos, firmados por Chivite e Iñigo Urkullu, y que abarcaban 29 áreas de actuación en cinco grandes bloques: económico, social y cultural, administrativo, infraestructuras y tecnología.

Fuentes de ambos gobiernos apuntan que la renovación permitirá reforzar proyectos conjuntos en interoperabilidad sanitaria y digitalización, colaboración industrial e innovación tecnológica, así como en iniciativas culturales y de promoción del euskera.

Con este nuevo paso, los ejecutivos vasco y navarro buscan profundizar en una cooperación institucional estable que responda a los retos comunes en ámbitos estratégicos y contribuya a fortalecer las relaciones entre ambas comunidades.

Comunidad Autonóma Vasca Navarra Gobierno Vasco Gobierno de Navarra Política

Más noticias sobre politica

Eneko Andueza Ser
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza rechaza la desclasificación del Puerto de Pasaia como de interés general: "Es un informe de parte de la consejera"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha rechazado la desclasificación del Puerto de Pasaia como de interés general y afirma que esa petición es solo de la parte del PNV en el Gobierno Vasco.  En declaraciones a la cadena Ser, Andueza ha señalado que "es un informe de parte de la consejera. Desde luego, si nos hubieran puesto esta cuestión encima de la mesa, nosotros hubiéramos discrepado, como no puede ser de otra manera". 

AP1-eitb-Bidegi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El juzgado de Azpeitia desestima el recurso de EH Bildu e insiste que no hubo irregularidades en las obras de la AP-1

En febrero del año pasado, el juzgado de Azpeitia decretó el archivo provisional de la primera querella del caso Bidegi y EH Bildu presentó un recurso contra aquella decisión, que ahora ha sido desestimado. Se trata de la tercera vez que la Justicia falla que no hubo irregularidades en las obras de la AP-1, cuando el PNV gobernaba en la Diputación de Gipuzkoa.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco apuesta por la gestión completa del "puerto estratégico" de Pasaia

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha admitido que quedan las transferencias más difíciles de traspasar, ya que son las últimas para completar el Estatuto de Gernika.  Son las diez con las que se completaría el Estatuto, y entre ellas están los puertos de Bilbao y Pasaia y el régimen económico de la Seguridad Social. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.

GRAFCAV4998. VITORIA, 09/10/2025.-El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza , realiza declaraciones antes del pleno en el Parlamento Vasco donde este jueves celebra un pleno en el que se debaten asuntos relacionados con la seguridad y salud laboral y la reducción de la jornada.EFE/ L.Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza al PNV: "Para que las cosas funcionen hace falta interlocución, diálogo y confianza"

Andueza ha precisado que en una coalición de gobierno es muy importante que "las relaciones estén bien engrasadas y que haya una buena interlocución y diálogo", tal y como ha afirmado que existía entre él y Andoni Ortuzar, entre los que ha indicado que había "sintonía personal e interlocución de confianza". Preguntado por si esa confianza no existe con Aitor Esteban, ha reconocido que no ha hablado con él en los últimos días.
GKS retira la bandera palestina del balcón del batzoki de Azpeitia por considerar al PNV "cómplice del genocidio"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

GKS retira la bandera palestina del balcón del batzoki de Azpeitia por considerar al PNV "cómplice del genocidio"

El Gaztetxe de Azpeitia ha reivindicado la acción en sus redes sociales con un vídeo donde puede verse a varios jóvenes encapuchados subiéndose a una escalera y retirando la bandera palestina. En una nota, el PNV ha acusado a la organización juvenil de "perjudicar al pueblo palestino (…) usándolo para hacer una forma de pseudo política partidaria detestable".
Cargar más