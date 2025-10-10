Pradales y Chivite renovarán este viernes un nuevo protocolo de colaboración en sanidad, industria, cultura y euskera
El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, firmarán este viernes en Vitoria-Gasteiz un nuevo protocolo de colaboración entre ambos gobiernos, centrado en la sanidad, la transformación industrial, la cultura y el euskera.
Según explicó la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, el Consejo de Gobierno ha aprobado el texto, que sustituirá al acuerdo vigente desde diciembre de 2021 y que busca “actualizar y ampliar” los ámbitos de cooperación entre Euskadi y Navarra.
El protocolo dará continuidad a los compromisos previos, firmados por Chivite e Iñigo Urkullu, y que abarcaban 29 áreas de actuación en cinco grandes bloques: económico, social y cultural, administrativo, infraestructuras y tecnología.
Fuentes de ambos gobiernos apuntan que la renovación permitirá reforzar proyectos conjuntos en interoperabilidad sanitaria y digitalización, colaboración industrial e innovación tecnológica, así como en iniciativas culturales y de promoción del euskera.
Con este nuevo paso, los ejecutivos vasco y navarro buscan profundizar en una cooperación institucional estable que responda a los retos comunes en ámbitos estratégicos y contribuya a fortalecer las relaciones entre ambas comunidades.
