Pradalesek eta Chivitek lankidetza protokolo berria berrituko dute ostiral honetan osasun, industria, kultura eta euskara arloetan

Akordioa 2021ean sinatutakoa ordezkatuko du, eta Gasteizen sinatuko da, bi gobernuek elkarrekin egingo duten ekitaldi batean, 29 eremu estrategikotan lankidetza zabaltzeko asmoz.
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak bi gobernuen arteko lankidetza protokolo berria sinatuko dute ostiral honetan Gasteizen , osasuna, eraldaketa industriala, kultura eta euskara ardatz hartuta.

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak azaldu zuenez, Gobernu Kontseiluak 2021eko abendutik indarrean dagoen akordioa ordezkatuko duen testua onartu du, Euskadiren eta Nafarroaren arteko lankidetza esparruak "eguneratzea eta zabaltzea" helburu duena.

Protokoloak jarraipena emango die Chivitek eta Iñigo Urkulluk sinatutako aurreko konpromisoei. 29 jarduera-arlo hartzen zituzten, bost multzo handitan banatuta: ekonomikoa, soziala eta kulturala, administratiboa, azpiegiturak eta teknologia.

Bi gobernuetako iturrien arabera, berrikuntzak aukera emango du elkarreragingarritasun sanitarioan eta digitalizazioan, lankidetza industrialean eta berrikuntza teknologikoan proiektuak indartzeko, bai eta ekimen kulturaletan eta euskara sustatzeko ekimenetan ere.

Urrats berri horrekin, EAEko eta Nafarroako gobernuek lankidetza instituzional egonkor batean sakondu nahi dute, eremu estrategikoetako erronka komunei erantzuteko eta bi erkidegoen arteko harremanak sendotzeko.

