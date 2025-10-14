AMENAZAS
El alcalde de Alsasua denuncia haber recibido amenazas de la Falange

En el ayuntamiento del municipio navarro se ha recibido un mensaje en el que se le avisa a Javier Ollo de que la Falange le vigila.

Javier Ollo en una imagen de archivo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Falangearen mehatxuak jaso izana salatu du Altsasuko alkateak
EITB

El alcalde de Alsasua, Javier Ollo (Geroa Bai), ha denunciado haber recibido amenazas por parte de la Falange, en un mensaje que ha llegado al ayuntamiento de la localidad navarra.

Ollo ha informado en una publicación en la red social X sobre el mensaje recibido en el ayuntamiento en el que se le informa de que la Falange le vigila.

El alcalde ha querido hacer público lo ocurrido, afirmando que no se debe “normalizar estos discursos de odio ni considerarlos algo de cuatro descerebrados".

"Tenemos que reivindicar los valores democráticos y la convivencia frente a ellos", ha reivindicado.

