Falangearen mehatxuak jaso dituela salatu du Altsasuko alkateak
Javier Ollori zuzendutako mezu bat jaso dute Nafarroako herriko udaletxean, "Falangeak begi-bistan" duela ohartaraziz.
Javier Ollo (Geroa Bai) Altsasuko alkateak Falangearen mehatxuak jaso izana salatu du.
X sare sozialean argitaratu duenez, mezu bat iritsi da Altsasuko udaletxera Falangeak begi-bistan duela ohartaraziz.
Olloren hitzetan, ez dira "gorroto-diskurtsoak normalizatu behar eta ez dira lau burugabetzat hartu behar". "Balio demokratikoak eta horien aurrean elkarbizitza aldarrikatu behar ditugu", aldarrikatu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak Gaza berreskuratzeko laguntza-plan bat onartu du
Osasun-arretaz gainera, planak tokiko GKEentzako laguntzak jasotzen ditu, 1,2 milioi euroko aurrekontuarekin.
Abortatzeko eskubidea blindatzeko erreforma konstituzionala abiatu du Espainiako Gobernuak
Konstituzioaren erreformarako PPren babesa lortu beharko du Gobernuak. Gainera, legea betetzeko kontzientzia eragozleen erregistroak sortzeko eskatuko die PPk gobernatzen dituen hiru autonomia erkidegori.
Belateko kontratazio mahaiko presidenteak ukatu egin du ustelkeriaz jokatu zela, berari dagokionez
Jesus Polo izan da Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean obra publikoko lizitazioei buruz hitz egiten lehena.
Sanchezek Israelen armen gaineko enbargoari eutsiko dio, eta esan du Espainia Gazara bake-tropak bidaltzeko prest dagoela
Gazako genozidioaren egileen aurka Nazioarteko Zigor Auzitegian irekitako prozesuek jarraitu dezatela eskatu du Espainiako Gobernuko presidenteak.
Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du
Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz egin behar ez zen" ekitaldia egitea baimentzeagatik. EAJk, berriz, gogor kritikatu du ezker abertzaleko koalizioaren jarrera, eta "begirada desbideratzea" eta "indarkeria gaitzesteari uko egitea" leporatu dizkio.
Bingen Zupiria: "Irudien azterketak argi eta garbi uzten du atzean zerbait antolatua dagoela"
Gasteizen urriaren 12an izan ziren istiluen harira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintzak "jokabide hauek aztertu eta erantzun egokia" emango diela. Horrez gainera, onartezintzat jo ditu "indarkeria erabiltzea justifikatzen" duten "diskurtso antifaxistak".
Askatu egin dituzte Gasteizen Falangearen ekitaldiaren osteko istiluetan atxilotutako 19 lagunak
Atxilotuei desordena publikoko delitu bat leporatzen zieten, segurtasun-dispositiboko agenteen aurka harriak eta hainbat material jaurtitzeagatik. Atxilo hartutako guzti-guztiak Falange Españolaren ekintzaren aurkako kontramanifesazioan ari ziren parte hartzen.
Eusko Jaurlaritzak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditu: "Bizikidetza urratzen duten gertaera oso larriak dira"
Gasteizko alkate Maider Etxebarriak, PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak eta SiPE, Euspel eta ESAN sindikatuek ere gogor gaitzetsi dute arabar hiriburuan jazotakoa. Guztira, 19 pertsona atxilotu dituzte, eta 19 ertzain zauritu dira istiluetan.
Aske Antolakundeak elkartasuna adierazi die Falangeko elkarretaratzean atxilotutakoei eta zauritutakoei
Aske Antolakundeak manifestazioa egin du Gasteizen, Falange Espainolaren bilkuran parte hartzen ari zirenei aurre egitera joandakoen artean atxilotutakoei eta zauritutakoei elkartasuna adierazteko. "Atxilotuak askatu" lelopean, Andre Maria Zuriaren plazatik abiatu dira manifestariak, 17:00etan, atxilotuak askatzea eskatzeko.