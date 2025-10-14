MEHATXUAK
Falangearen mehatxuak jaso dituela salatu du Altsasuko alkateak

Javier Ollori zuzendutako mezu bat jaso dute Nafarroako herriko udaletxean, "Falangeak begi-bistan" duela ohartaraziz.

Javier Ollo artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
Javier Ollo (Geroa Bai) Altsasuko alkateak Falangearen mehatxuak jaso izana salatu du.

X sare sozialean argitaratu duenez, mezu bat iritsi da Altsasuko udaletxera Falangeak begi-bistan duela ohartaraziz. 

Olloren hitzetan, ez dira "gorroto-diskurtsoak normalizatu behar eta ez dira lau burugabetzat hartu behar". "Balio demokratikoak eta horien aurrean elkarbizitza aldarrikatu behar ditugu", aldarrikatu du.

VITORIA, 12/10/2025.- Bomberos limpian las calles tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du

Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz egin behar ez zen" ekitaldia egitea baimentzeagatik.  EAJk, berriz, gogor kritikatu du ezker abertzaleko koalizioaren jarrera, eta "begirada desbideratzea" eta "indarkeria gaitzesteari uko egitea" leporatu dizkio. 

