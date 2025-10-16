El comité de expertos propone un museo memorial en los Caídos de Pamplona y quitar "protagonismo" a la cúpula

El comité de expertos, formado por 14 especialistas, ha presentado este jueves el informe sobre la transformación del Monumento a los Caídos de Pamplona, informe que plantea la creación de un museo memorial en el edificio y que apuesta por quitar "protagonismo" a la cúpula y el tambor así como la retirada de los textos conmemorativos e iconografía.



Este informe se ha presentado este jueves en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Pamplona, en un acto en el que han participado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y tres de los integrantes del comité de expertos, Fernando Mendiola Gonzalo, Nuria Ricart Ulldemolins y Cristian Dürr.



Joseba Asiron, ha dado las gracias al comité de expertos por su "compromiso, rigor y sensibilidad a la hora" de afrontar la resignificación de un "monumento cargado de dolor". "Dejarlo como estaba no era una opción", ha remarcado, y ha destacado que "fruto del diálogo se alcanzó un acuerdo histórico para transformar el monumento" y crear "un espacio de memoria democrática y denuncia del fascismo".

El comité destaca que la "transformación profunda" de este edificio constituye una "ruptura total con los valores antidemocráticos que encarna el inmueble". Por otro lado, considera que su derribo "favorecería la memoria de los perpetradores en cuanto destruiría pruebas de lo ocurrido". Sostiene que la conservación de los "testimonios materiales de la represión es útil como herramienta de construcción de la memoria histórica".



Así, se pretende convertir "un lugar de culto al totalitarismo en un espacio de pensamiento critico, de conocimiento histórico sobre las raíces, el contexto histórico y las consecuencias del golpe de estado de 1936, y de acción política y cultural para la promoción de los valores democráticos". Algo que pasa por "transformar íntegramente los usos del lugar, musealizar el patrimonio y construir un nuevo equipamiento con vocación pedagógica y educativa integrado en la trama de la ciudad".



Las recomendaciones del informe se incorporarán a las bases del concurso internacional de arquitectura del que surgirá el proyecto definitivo de resignificación del Monumento a los Caídos.

La transformación del Monumento a los Caídos afecta a los contenidos y también a la arquitectura del edificio, en la que la cúpula y el tambor "tendrán que perder su protagonismo", tanto hacia el exterior como hacia el interior. Por consiguiente, el fresco en el interior de la cúpula deberá ser "mediatizado e interpretado". Para la cripta se propone la desaparición de todos los elementos funerarios y su "desacralización integral", transformando los usos del lugar para otros fines, como la programación de instalaciones de obras/proyectos de arte contemporáneo.

La nueva estructura arquitectónica deberá tener en cuenta los usos y necesidades del proyecto, como recepción y acceso al equipamiento, exposición permanente, exposiciones temporales, espacios educativos, sala de actos y conferencias, salas de reuniones, archivo y biblioteca, así como usos administrativos, de ocio y de otra índole. Para ello, el comité considera conveniente la construcción de un edificio o edificios anexos que compongan junto al actual edificio un conjunto arquitectónico "coherente".

Herramienta educativa

Entre otras propuestas el comité incide en la utilidad educativa del Memorial, defiende que el museo memorial se debería convertir en una "herramienta educativa de primer orden, a modo de laboratorio de conciencia democrática", dotado con los recursos humanos y materiales necesarios para impulsar estrategias y programas que permitan "convocar y desarrollar vínculos participativos en todo tipo de público".



El informe señala que la implantación de una intervención educativa en el nuevo museo memorial "no tiene por que esperar a la materialización definitiva del proyecto". Propone visitas guiadas a los elementos presentes en la actualidad y a los procesos de transformación que se acometan, explicando su intencionalidad y abriendo espacios para el diálogo y el debate.



