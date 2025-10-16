Los proyectos “made in Goia” tras diez años de mandato en San Sebastián
Eneko Goia dice hoy “agur” a la alcaldía de San Sebastián tras diez años al frente del Consistorio. A sus espaldas, deja varios proyectos, algunos completados y otros en marcha, que definen bien su gestión a lo largo de esta década.
* La compra de los cuarteles de Loiola
El Ayuntamiento compró al Ministerio de Defensa una parcela de unas 17 hectáreas, donde han estado ubicados los cuarteles de Loiola, para desarrollarla como un nuevo barrio con vivienda protegida, equipamientos y zonas verdes. La firma del acuerdo tuvo lugar en diciembre de 2023, y la compra se oficializó en julio de 2025 (costó 73,3 millones de euros). En los próximos años, se prevé construir allí 1.700 viviendas protegidas.
* Las obras del “Topo”
Otra de las herencias que dejará Eneko Goia en la ciudad será el avance de las obras del Topo, y su mejor conectividad con el centro de la ciudad.
* Estación del futuro TAV
Durante su mandato, se ha producido un fuerte impulso para conectar mejor Donostia con el corredor de alta velocidad.
* Transformación urbana de multitud de espacios estratégicos
En estos diez años de mandato, el equipo de Goia ha llevado adelante la remodelación del Pabellón Multiusos de Illumbe, del estadio de Anoeta, el parque de Bidebieta, el bulevar entre el Kursaal y el Boulevard o la rehabilitación urbana del Puente del Viento.
* Regeneración urbana y rehabilitación energética en barrios
Por ejemplo, en el barrio de Txomin Enea se ha llevado a cabo un proyecto de regeneración urbana que incluye rehabilitación de vivienda con criterios de eficiencia energética y nuevas construcciones.
* Vivienda asequible
Hay varias iniciativas puestas en marcha por el Gobierno municipal de Goia: colaboración con Gobierno Vasco, cesión de suelos municipales, bonificaciones para promociones de vivienda protegida, intentando aumentar la oferta frente al encarecimiento…
* Turismo sostenible
Donostia fue premiada por la Organización Mundial del Turismo por su proyecto “Love San Sebastián. Live Donostia”, que pone el foco en un turismo “más sostenible, auténtico, equilibrado y centrado en las personas”.
* Solicitud de fondos europeos “Next Generation” para múltiples proyectos estratégicos
El Ayuntamiento bajo su mandato ha planteado decenas de proyectos para mejorar infraestructuras urbanas, movilidad, transición energética, digital, ecológica, etc., buscando financiación europea para ello.
* Retos pendientes
A pesar de los avances, el problema de la vivienda sigue siendo uno de los más urgentes en la capital donostiarra. El mismo Goia ha señalado que su sucesor, Jon Intxausti, heredará ese reto prioritario.
Además, algunos de los proyectos estratégicos más relevantes, como la buena parte de la transformación de los cuarteles de Loiola, la estación de tren de alta velocidad, o la remodelación del Ilumbe, no estarán concluidos, por lo que su inauguración oficial tendrá lugar en los próximos meses o incluso años.
