Hauek dira hamar urteko alkate ibilbidean Eneko Goiak Donostian gauzatu edo abiatu dituen proiektuak
Goiak ostegun honetan utziko du Donostiako alkatetza, hamar urteren ondoren. Ia hiru legegintzaldi horietan hainbat proiektu bultzatu ditu, horietako batzuk bukatuta daude, eta beste batzuk, berriz, bidean.
Eneko Goiak Donostiako alkate izateari utziko dio ostegun honetan, hamar urte karguan egin ostean. Bi legegintzaldi eta erdian, hainbat proiektu bultzatu ditu: batzuk dagoeneko amaituta daude, eta beste batzuk bukatu gabe, baina bideratuta.
* Loiolako kuartelak
Donostiako Udalak, gaur egun, Loiolako kuartelak dauden 17 hektareako lursaila erosi dio Defentsa Ministerioari. Lursaila salerosteko akordioa 2023ko abenduan sinatu zuten aldeek (73,3 milioi euro), salerosketa 2025eko uztailera arte gauzatu ez bazen ere. Datozen urteetan, babestutako 1.700 etxebizitza babestu eraikitzea aurreikusten du udal gobernuak.
* Topoaren lanak
Topoaren lanak amaitu gabe daude, baina bideratuta. Trena hiri barruraino iritsiko da, erdialdean geltoki berriak gehituta. Desadostasun handiak sortu dituen proiektua izan da eta auzokoen kexak eragin ditu, besteak beste, sortutako eragozpenak tarteko.
* AHTaren geltokia
Donostia abiadura handiko korridorearekin hobeto lotzeko pausoak eman dira.
* Hiriko hainbat espazio estrategikoren eraldaketa
Azken hamar urteetan Goia buru izan duen gobernu taldeak hiriko hainbat espazio eraldatu ditu: Illunbeko erabilera anitzeko pabilioia, Anoeta estadioa, Bidebieta parkea, Kursaalaren eta Boulevarden arteko tartea edo Haizearen Orrazia.
* Auzoen birgaitzea
Esaterako, Txomin Enea auzoan birgaitzeko lanak egin dituzte, besteak, beste, hainbat etxebizitza energiari dagokionez eraginkorragoak izan daitezen.
* Etxebizitza
Udal gobernuak hainbat ekimen abiatu ditu etxebizitza eskuragarriagoa egiteko. Adibidez, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza bultzatu du, udalaren jabetzako lursailak laga ditu, etxebizitza babestua sustatzeko hobariak onartu ditu, hori guztia, eskaintza handitzen saiatzeko.
* Turismo jasangarria
Turismoaren Mundu Erakundeak Donostia saritu zuen "Love San Sebastian. Live Donostia" proiektuagatik. Aipaturiko proiektuak turismo "iraunkorragoa, benetakoagoa, orekatuagoa eta pertsonak" jartzen ditu erdigunean.
* Europako "Next Generation" funtsak
Donostiako Udalak, Goiaren agindupean, dozenaka proiektu proposatu ditu (hiri azpiegiturak, mugikortasuna, trantsizio energetiko, digital eta ekologikoa),horretarako Europako Next Generation funtsak baliatuta.
* Erronkak
Aurrerapenak egin diren arren, etxebizitzak jarraitzen du izaten Donostiako arazorik handienetakoa. Besteak beste, erronka horri aurre egin beharko dio Jon Intxausti hurrengo alkateak.
Halaber, hiriarentzat estrategikoak diren beste hainbat proiektu (Loiolako kuartelak, abiadura handiko trenaren geltokia, Illunbe, etab) datozen hilabete edo urteetan amaituko dituzte.
