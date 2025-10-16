Zupiria subraya que ayer se celebraron "cinco manifestaciones no comunicadas, convocadas por las mismas organizaciones alegales que protagonizaron los disturbios del domingo en Gasteiz"

El magistrado del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que no atiende la petición de las acusaciones populares de prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, una solicitud a la que no se ha sumado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que Ábalos se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez.