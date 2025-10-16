MANIFESTACIONES
Zupiria subraya que ayer se celebraron "cinco manifestaciones no comunicadas, convocadas por las mismas organizaciones alegales que protagonizaron los disturbios del domingo en Gasteiz"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"
EITB

Última actualización

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado una valoración de la jornada de paros de ayer a favor de Palestina en la entrada del Parlamento Vasco. Ha destacado que "hubo cortes de calles y sentadas en la vía pública". "La Ertzaintza decidió permitir la celebración de estas manifestaciones, a pesar de no estar comunicadas y haber sido convocadas por organizaciones alegales, para evitar males mayores". 

18:00 - 20:00
