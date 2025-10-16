Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko sarreran atzo Palestinaren alde egindako lanuzteen balorazioa egin du. Nabarmendu duenez, "kale mozketak izan ziren eta kalean eserita egon ziren". "Ertzaintzak erabaki zuen manifestazio horiek ez debekatzea eta ez eragoztea, istilu gehiago saihesteko".
Aitor Esteban: "Gipuzkoa oso garrantziatsua da, eta EAJ egongo da Gipuzkoan, aurpegia emango du eta borroka egingo du datozen hauteskundeetan"
Donostian Goiaren aroa amitzear denean, "erreleborako une egokia" dela defendatu du. EAJko EBBko presidenteak eta nabarmendu du berak beti egin duela "rreferente berriak" sortzearen alde eta iragarri du ildo horretan alderdiak "mugimendiak" egingo dituela eta "behar denean adieraziko" direla.
Felipe Gonzalezek aitortu du zalantza egiten duela ETAren buruzagiak hiltzea ez agintzea erabaki ona izan ote zen
Bestalde, Jose Maria Aznar Espainiako Gobernuko presidente ohiak esan du haren Gobernuak ez zuela akatsik egin Irakeko gerran, eta martxoaren hamaikako atentatuen berri eman zuenetan "une oro egia" esan zuela. Bizirik dauden Espainiako Gobernuko presidente ohien testigantzak jaso dituzte Movistar Pluseko "La última llamada" dokumentalean.
Koldo Garcia Auzitegi Gorenean deklaratzen ari da
Jose Luis Abalos ministro ohiak ez deklaratzea erabaki eta biharamunean, Koldo Garcia haren aholkulari ohia Leopoldo Puente Goreneko epailearen aurrean agertu da. UCOk argitaratu berri duen txostenaren arabera, eskupekoak kudeatzearen arduraduna omen da.
Hauek dira hamar urteko alkate ibilbidean Eneko Goiak Donostian gauzatu edo abiatu dituen proiektuak
Goiak ostegun honetan utziko du Donostiako alkatetza, hamar urteren ondoren. Ia hiru legegintzaldi horietan hainbat proiektu bultzatu ditu, horietako batzuk bukatuta daude, eta beste batzuk, berriz, bidean.
Epaileak aske utzi du Jose Luis Abalos ministro ohia
Herri-akusazioek 650.000 euroko fidantzapeko behin-behineko espetxealdia eskatzen bazuten ere, Auzitegi Goreneko magistratuak Abalos ministro ohia aske uztea erabaki du. Epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio gaur Abalosek auzitegian egindako laugarren agerraldian.
Falangeren elkarretaratzearen sustatzaileari espedientea ireki dio Ertzaintzak
Falangeren kontzentrazioan parte hartu zutenen eta kontramanifestazioan parte hartu zuten taldeen artean izandako istiluak argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du.
Goreneko epailearen aurrean deklaratzeari uko egin arren, Fiskaltzak ez du Abalos espetxeratzea agindu
Ministro ohiak, Auzitegi Gorenean egindako lau deklarazioetan lehen aldiz, ez deklaratzeko eta azalpenik ez emateko eskubideari heldu dio. 95.437 euroko gastuetan susmoak sortu zituen txostenagatik eta PSOEk eskudirutan egindako ordainketa batzuengatik galdekatu du epaileak.
Otxandiano: "Ez gaude 'a posteriori' gaitzesteko, erabakiak hartu eta gertakariak eragozteko gaude"
Urriaren 12an Gasteizen izan ziren istiluen inguruan Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak egindako adierazpenen harira, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "onartezintzat" eta "akats politiko handitzat" jo du alderdi baten eta bestearen jokabideak faxistatzat jotzearen "ekidistantzia".