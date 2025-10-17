Euskadi se incorpora al Consejo Asesor del informe referencial sobre educación de UNESCO
La consejera de Educación ha formalizado el acuerdo en la sede de UNESCO de París. Participar en el Consejo Asesor de GEM Report dará “voz y visibilidad a Euskadi en las decisiones del futuro”, según el Gobierno Vasco.
La Comunidad Autónoma del País Vasco se ha incorporado al Consejo Asesor de Gobal Education Monitoring Report (GEM) de la UNESCO, el órgano internacional que marca el foco de cada edición del informe de referencia mundial en educación.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, se ha trasladado a París, a la sede de UNESCO, para firmar el acuerdo junto a Stefania Giannini, subdirectora General de Educación de la UNESCO.
El GEM Report es el informe de referencia mundial sobre educación. El Gobierno vasco ha subrayado que cada edición se centra en un tema clave (inclusión, tecnología, evaluación o liderazgo), y ha afirmado que incorporarse a su Consejo Asesor "da a Euskadi voz y visibilidad en las decisiones del futuro en la educación".
Además, ha asegurado que, en la práctica, esta incorporación "aporta al sistema educativo vasco más criterio y anticipación para mejorar resultados y reducir desigualdades, apoyándose en el intercambio con experiencias de primer nivel".
