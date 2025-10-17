HEZKUNTZA
UNESCOren hezkuntzari buruzko erreferentziazko txostenaren Aholku Batzordean sartu da Euskadi

Hezkuntza sailburuak UNESCOren Parisko egoitzan izan da akordioa sinatzen. GEM Report txostenaren Aholku Batzordean parte hartzeak "ahotsa eta ikusgarritasuna emango dio" Euskadiko Autonomia Erkidegoari "hezkuntzari buruzko etorkizuneko erabakietan", Eusko Jaurlaritzaren arabera.

Unescoren Global Education Monitoring (GEM) Reporteko Aholku Batzordean sartzeko bidea zabaldu du Eusko Jaurlaritzak

Begoña Pedrosa sailburua Parisko UNESCOren egoitzan. Argazkia: Irekia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoa UNESCOren Gobal Education Monitoring (GEM) Report txostenaren Aholku Batzordean sartu da, hau da, hezkuntza arloko munduko erreferentzia-txostenaren muina zehazten duen nazioarteko organoan.

Akordioa UNESCOren Parisko egoitzan sinatu dute Hezkuntza sailburuak, Begoña Pedrosak eta UNESCOko Hezkuntzako zuzendariorde nagusiak, Stefania Gianninik.

GEM Report hezkuntzari buruzko munduko erreferentziazko txostena da. Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du edizio bakoitza funtsezko gai batean zentratzen dela (inklusioa, teknologia, ebaluazioa edo lidergoa), eta adierazi du Aholku Batzordean sartzeak "Euskadiri ahotsa eta ikusgarritasuna" ematen diola hezkuntzaren arloko "etorkizuneko erabakietan".

EAEko hezkuntza-sistemari eskaintzen dizkion "onuren" artean azpimarratzen du "emaitzak hobetzeko eta desberdintasunak murrizteko irizpideak sendotzea eta aurreikuspenak egiteko aukera" gehiago izango direla. 

