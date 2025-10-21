El presupuesto de Gogora de 2026 asciende a 5 millones y aumenta un 30 % la partida para investigaciones históricas

El Consejo de Dirección de Gogora ha aprobado este martes el anteproyecto de Presupuestos para 2026 con un montante total de 5 283 000 euros, y la inversión en investigaciones histórica aumentará un 30 %. Entre otras actuaciones, el Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos prevé celebrar un nuevo encuentro entre jóvenes, víctimas, expertos y ciudadanía para "desmitificar" los últimos años de la dictadura franquista.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido la reunión del Consejo de Dirección de Gogora celebrada esta tarde en Bilbao, en la que ha estado acompañado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y del director de Gogora, Alberto Alonso.

En el encuentro se ha aprobado el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2026, que asciende más de 5,2 millones de euros. Antes de su aprobación, Alonso ha subrayado varios aspectos de las previsiones presupuestarias para el año que viene, y ha subrayado la partida destinada a las investigaciones históricas, que aumenta un 30 % comparación con las de 2025.

De esta forma, se destinarán 385 000 euros a varias investigaciones. Entre ellas se encuentra la investigación sobre la diversidad sexual y de género bajo el franquismo, "atendiendo a la represión y a la acción colectiva desplegada durante los años de la dictadura".

También se investigará el funcionamiento del Patronato de Protección de la Mujer en Euskadi, un entramado institucional "represor" dirigido exclusivamente hacia las mujeres, creado en 1941, presente en todo el Estado, que perduró en los primeros años de la democracia, hasta 1985. Otra de las investigaciones será sobre integrantes, cargos políticos y personal funcionario del Primer Gobierno Vasco, cuando se van a cumplir 90 años desde su constitución.

El objetivo de Gogora a la hora de intensificar esta línea de trabajo es "ser agente activo para el conocimiento y la comprensión de hechos del pasado, de forma que aporte a la ciudadanía las herramientas necesarias para la construcción de una memoria crítica y reflexiva, basada en el rigor histórico y el debate constante con nuestro pasado".

Plan de Actuación

También se ha aprobado el Plan de Actuación para el año 2026, donde se recogen las directrices generales y líneas de actuación que marcarán la actividad del Instituto Gogora a lo largo del próximo año.

Entre ellas, se encuentran la exposición con motivo del 40 aniversario de la creación de Gesto por la Paz; el 90 aniversario de la Constitución del Primer Gobierno Vasco, que será el eje temático de Gogora para el año 2026 en el ámbito de la memoria histórica, y el 50 aniversario de los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.

Alberto Alonso se ha referido también a varias actuaciones reflejadas en las cuentas y el plan aprobado este martes, que refuerza el proyecto de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil, así como las actuaciones dirigidas a su dignificación.

Día de la Memoria

Como cada 10 de noviembre, el Gobierno Vasco conmemorará, una vez más, el Día de la Memoria, en un acto institucional en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo y la violencia. Este año se celebrará en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, a las 12:00 horas.

El director de Gogora ha indicado que, en esta edición, se pretende poner el acento en "cómo el reconocimiento público y social hacia las víctimas revierte en la sociedad sumando activos en pro de la convivencia".

Alberto Alonso también ha informado de las próximas actividades de Gogora, entre las que destaca la celebración de un nuevo encuentro entre jóvenes estudiantes, víctimas, especialistas y sociedad, el 1 de diciembre, en el BEC de Barakaldo.

En esta ocasión, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Gogora propone una actividad para "desmitificar los últimos años de la dictadura", poniendo el acento en "las graves vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar, así como la falta de derechos y libertades que perduraban durante esos años".