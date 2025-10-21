LEY ELA

Sánchez anuncia 500 millones para garantizar la atención a los pacientes con ELA y reforzar el sistema de dependencia

Asimismo, está prevista la creación del Grado III+ con atencion 24 horas para pacientes de ELA y otras enfermedades complejas. La financiación de la ley llega un año después de su entrada en vigor.
(Foto de ARCHIVO) Celebración tras la aprobación de la Ley ELA durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate y vota el dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Sociales y Consumo y las enmiendas mantenidas por los grupos respecto a la Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible. Matias Chiofalo / Europa Press 10 OCTUBRE 2024;ELA;ESCLEROSIS;LEY;APROBADA;CONGRESO 10/10/2024
Celebración tras la aprobación de la Ley ELA en octubre de 2024. Foto de archivo: Europa Press.
Agencias | EITB

El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el sistema de depedencia y atender a los pacientes con ELA. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X.

Asimismo, está prevista la creación del Grado III+ con atencion 24 horas para pacientes de ELA y otras enfermedades complejas. La financiación de la ley llega un año después de su entrada en vigor.

El jefe del Ejecutivo ha contrastado esta medida con "los recortes del PP, que expulsaron a más de 175 000 personas del sistema", subrayando que el "Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema de dependencia".

"Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos", ha insistido Sánchez en su publicación.

 

