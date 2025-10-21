AEA LEGEA

Sanchezek 500 milioi iragarri ditu AEA duten pazienteen arreta bermatzeko eta mendekotasun sistema indartzeko

Era berean, III+ gradua sortzea aurreikusten da, 24 orduko arretarekin, ELA eta beste gaixotasun konplexu batzuk dituzten pazienteentzat.
ELA Legea 2024ko urrian onartu zeneko ospakizunak. Artxiboko argazkia: Europa Press.

Ministroen Kontseiluak 500 milioi euroko partida onartuko du astearte honetan, Alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA) duten pazienteak artatzeko eta mendekotasun sistema indartzeko. Hala iragarri du Pedro Sanchez Espainiko Gobernuko presidenteak X sare sozialeko post batean.

Era berean, III+ gradua sortzea aurreikusten da, AEA eta beste gaixotasun konplexu batzuetako pazienteentzako 24 orduko arretarekin. Legea indarrean sartu eta urtebetera iritsi da horren fintzatziazioa.

Neurri hori "175.000 pertsona baino gehiago sistematik bota zituzte PPren murrizketekin" konparatu du gobernuburuak, eta azpimarratu duenez "Gobernu aurrerakoia aurrera doa, bai finantzaketan, bai mendekotasun sistemaren kalitatean".

"Denak zaintzen dituen herrialde baten alde. Eskubideetan aurrera egiten jarraitzen dugu", berretsi du Sanchezek bere argitalpenean.

 

EH Bildu Ertzaintzari zilegitasuna kentzen saiatzen ari dela uste du EAJk, "gorroto duelako eta ez zaiolako inoiz gustatu"

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, urriaren 12an Gasteizen gertatutako istiluetan Ertzaintzak izandako jokabidea "deslegitimatzeko" EH Bilduk egindako saiakeraren sorburua da Polizia hori "gorroto" dutela. "Ez zaie Ertzaintza gustatzen, ez orain, ezta duela 20 urte ere", esan du, eta Arnaldo Otegiren alderdiari "zein polizia-eredu proposatzen duten" galdetu dio.

