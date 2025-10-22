DECLARACIÓN
Joseba Novoa, marido de Amaya Zabarte, denuncia maniobras de "encubrimiento"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Amaya Zabarteren senarrak gertatutakoa estaltzeko saiakerak salatu ditu Legebiltzarrean
author image

EITB

Última actualización

Amaia Zabarte resultó herida de gravedad el 5 de marzo de 2024 en las imnediaciones del estadio de Anoeta de Donostia, en el transcurso de una carga de la Ertzaintza. Hoy en el Parlamento Vasco ha denunciado las "trabas" que han sufrido en este tiempo para exclarecer lo sucedido e identificar a los autores, y ha pedido a los parlamentarios valentía para hacer justicia.

Donostia-San Sebastián Política

