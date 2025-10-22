Amaya Zabarteren senarrak gertatutakoa estaltzeko saiakerak salatu ditu Legebiltzarrean
Amaya Zabarte 2024ko martxoaren 5ean zauritu zen larri Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean. Haren senarrak, Joseba Novoak, Legebiltzarrean azaldu du hilabete hauetan oztopoak jasan dituztela gertatu zena argitu eta arduradunak aurkitzeko saiakeran. Legebiltzarkideei eskatu die ausartak izan daitezela, Justizia egiteko.
Faxismoaren aurkako neurriak hartzeko EH Bilduk egindako eskaerak aurrez aurre jarri ditu Sanchezen Gobernua eta PP
Mertxe Aizpuruak (EH Bildu) frankismoaren gorespenarekin amaitzeko neurriei buruz egindako galdera batek liskar gogorra eragin du Alderdi Sozialistaren eta popularraren artean. EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileari emandako erantzunean, Pedro Sanchezek iragarri du ikur frankisten katalogo bat egingo dutela, eta horiek kaleetatik kenduko dituztela.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hurrengo LEPak egokituko ditu, lanpostuen heren batean euskara egiaztatzea atzeratzeko
Aldundiaren bozeramaileak iragarri du 113 lanpostu eskainiko dituzten 13 LEP jarriko direla martxan. Azken epai judizialen ondoren, ordea, euskara-eskakizunetan aldaketak izango dira; izan ere, lanpostuen % 34tan hizkuntza-eskakizuna aurrez izatea ez da nahitaezkoa izango eta egiaztatu ahal izateko epe bat emango da.
25 urte dira ETAk Maximo Casado espetxe funtzionarioa erail zuela
Maximo Casadoren bi lagunek hilketaren eguna nola gogoratzen duten kontatu diote ETBri. Pepe Moulia espetxeetako funtzionario ohiak eta Benito Aguirre Zaballako zuzendari ohi eta gaur egun Euskadiko espetxe ikuskaritzaren arduradunak adierazi dute egunerokoa ez zela erraza ETAren helburu zirela jakinda.
Pedro Sanchezek iragarri du ikur frankisten katalogoa laster argitaratuko dela, horiek kendu ahal daitezen
Sanchezek Gobernuaren kontrolerako saioan egin du iragarpena, Kongresuko osoko bilkuran, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak egindako galdera bati erantzunez. Gobernuak "frankismoaren goraipamenarekin amaitzeko" zer neurri hartuko dituen galdetu dio Aizpuruak.
Zupiriak nabarmendu du ez duela "zalantzarik" kontramanifestatzaileen helburua "Ertzaintza zela, ez Falange Española"
"Dibertigarria da Falangeren kontzentrazioari erreparatzea, alderdi horrek ez baitu garrantzirik, Gasteizko kaleetan indarkeriaren erabilera totalitarioa egin zuten sistemaren aurkako talde alegalei buruz ez hitz egiteko", adierazi du elkarrizketa batean.
Espainiako Gobernuak ez du berriz eskatuko euskara, katalana eta galiziera EBn hizkuntza ofizial izatea, 27 estatukideen babesa lortu arte
Ekimenak Europar Batasuneko estatukide guztien babesa behar du aurrera ateratzeko. Itxura guztien arabera, Alemaniaren jarrera da oztopo nagusia.
Alfredo Martínez Osasunbideko gerentea kargutik kendu dute
Fernando Dominguez Osasun kontseilariak kargutik kendu du Alfredo Martinez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko gerentea, legegintzaldiaren bigarren erdian departamentuari "bultzada" ematea beharrezkoa dela iritzita.
EH Bilduk akordioa lortu du bezeroen arreta zerbitzuetan euskara txertatu dadin
Espainiako Gobernua osatzen duten alderdiekin egindako akordioaren ondorioz, Hego Euskal Herrian lan egiten duten enpresek euskarazko arreta pertsonalizatua eman beharko dute.
Gogora Institutuak % 30 handituko du 2026an ikerketa historikoetarako aurrekontua
Abenduaren 1ean, ikasleen, biktimen eta herritarren topaketa bat egingo dute frankismoaren "azken urteak desmitifikatzeko".