Amaya Zabarteren senarrak gertatutakoa estaltzeko saiakerak salatu ditu Legebiltzarrean

18:00 - 20:00
EITB

Amaya Zabarte 2024ko martxoaren 5ean zauritu zen larri Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean. Haren senarrak, Joseba Novoak, Legebiltzarrean azaldu du hilabete hauetan oztopoak jasan dituztela gertatu zena argitu eta arduradunak aurkitzeko saiakeran. Legebiltzarkideei eskatu die ausartak izan daitezela, Justizia egiteko.

Donostia Politika

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilidad económica por la falta de presupuestos generales. Además, se presentan iniciativas no de ley sobre teletrabajo rural y control telemático en casos de violencia de género. Eduardo Parra / Europa Press 22/10/2025
18:00 - 20:00
Duela  min.

Faxismoaren aurkako neurriak hartzeko EH Bilduk egindako eskaerak aurrez aurre jarri ditu Sanchezen Gobernua eta PP

Mertxe Aizpuruak (EH Bildu) frankismoaren gorespenarekin amaitzeko neurriei buruz egindako galdera batek liskar gogorra eragin du Alderdi Sozialistaren eta popularraren artean. EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileari emandako erantzunean, Pedro Sanchezek iragarri du ikur frankisten katalogo bat egingo dutela, eta horiek kaleetatik kenduko dituztela.

