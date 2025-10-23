Catorce entidades denunciarán al Departamento Vasco de Seguridad por vulnerar la Ley de Memoria al permitir el acto de la Falange en Vitoria-Gasteiz

Un total de 14 entidades para la recuperación de la memoria histórica denunciarán ante la Dirección de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco al Departamento Vasco de Seguridad por supuesta vulneración de la Ley Histórica y Democrática de Euskadi, al permitir que la Falange celebrara el pasado 12 de octubre un acto por las calles de Vitoria-Gasteiz. Además, instan al Ejecutivo autonómico a solicitar al Gobierno de España "la apertura del expediente jurídico de ilegalización y disolución" de la Falange.

Según han informado en un comunicado, "permitir la concentración y ofrecer amparo a los fascistas para que puedan hacer apología del franquismo, les iguala en responsabilidades y constituye una infracción de las leyes de memoria por parte de los responsables policiales".

En opinión de estos colectivos, con el acto, la Falange tenía "una evidente intencionalidad de mostrar menosprecio y generar humillación en víctimas de la dictadura franquista, buscando un enfrentamiento y, de manera intencionada, utilizando como escenario una ciudad que vivió en sus carnes el horror de la represión franquista, tanto en los primeros compases del golpe como en el tardofranquismo, con la conocida masacre a obreros el 3 de marzo de 1976".

Estas entidades consideran que estos hechos son constitutivos de las infracciones administrativas contenidas en el Capítulo XII de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi (régimen sancionador), así como en la Ley española 20/2022 de Memoria Democrática.

También censuran "la inacción de los responsables policiales autonómicos y municipales, que tenían en su mano la posibilidad administrativa de impedir estos hechos, ya sea revocando el permiso para manifestarse, ya sea, una vez verificadas las actuaciones que allí se estaban realizando, impidiendo su continuación y/o disolviendo a los congregados". Por el contrario, apuntan que estos les "protegieron".