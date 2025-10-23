El Parlamento Vasco pide un inventario de las empresas vinculadas con la ocupación de Gaza
El Parlamento de Gasteiz ha instado al Gobierno Vasco a que elabore un inventario actualizado sobre las relaciones económicas y comerciales que mantiene con empresas israelíes y de las compañías que "participen de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a la ocupación ilegal de Gaza".
La Cámara ha debatido este jueves sendas iniciativas de EH Bildu y Sumar, grupos que han presentado finalmente una enmienda transaccional que ha sido rechazada, mientras que los grupos que apoyan al Gobierno, PNV y PSE-EE, han aprobado en solitario un texto.
La resolución aprobada, con la abstención de la coalición soberanista y Sumar y el voto en contra del PP y Vox, pide ese inventario de empresas israelíes y compañías que también puedan estar participando, directa o indirectamente, en la "represión de la población palestina".
Este planteamiento, aclara la enmienda, debe basarse en el derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas "con el objeto de finalizar" dichas relaciones "de conformidad con la normativa vigente".
La propuesta de EH Bildu y Sumar pedía al Gobierno de Imanol Pradales que pusiera fin a los contratos y las relaciones de colaboración actualmente vigentes con empresas que "participan o se benefician, directa o indirectamente, de la ocupación y represión del pueblo palestino, garantizando los mecanismos de revisión del contrato, con el fin de poner fin a dichas relaciones en el plazo más breve posible de acuerdo con la normativa vigente".
Durante el debate, la parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha considerado "muy importante" el contenido de la resolución aprobada y ha lamentado que desde algunos grupos se haya intentado dar la impresión de que desde el Gobierno Vasco "no se hace lo suficiente" en favor del pueblo palestino.
Por parte de EH Bildu, Diana Urrea ha argumentado que se debe apelar a la responsabilidad del sector privado, porque cada acuerdo comercial, cada contrato con un estado que persigue "la limpieza étnica es una grieta en una posición ética global".
