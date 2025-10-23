GENOZIDIOA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Legebiltzarrak Gazako okupazioarekin lotura duten enpresen inbentarioa eskatu du

EAJk eta PSE-EEk babestu dute aurrera egin duen ebazpena. Bertan, besteak beste, harreman komertzialek giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Erakundearen araudia errespetatzea eskatu dute. EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako testua, berriz, atzera bota dute; okupazioarekin etekinak lortzen dituzten enpresen kontratuak etenaraztea eskatzen zuen azken horrek. 

(Foto de ARCHIVO) Pleno de la Cámara REMITIDA / HANDOUT por JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/6/2025
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Gazako legez kanpoko okupazioarekin zuzenean edo zeharka zerikusia" duten enpresa eta konpainiek dituzten harreman ekonomiko edo komertzialen inbentarioa eskatu dio gaur Eusko Legebiltzarrak Gasteizko Gobernuari. 

Goizean egindako saioan, EAJk eta PSE-EE aurkeztutako testuak egin du aurrera Gasteizeko Ganberan, bi taldeon aldeko botoarekin. EH Bildu eta Sumar abstenitu egin dira, ea PPk eta Voxek kontra bozkatu dute. Harreman komertzialen bidez, "Palestinako herriaren errepresioa" elikatzen duten enpresen eta konpainien zerrenda nahi dute sozialistek eta jeltzaleek. 

EH Bildu eta Sumar, hasieran, testu bana aurkeztekoak ziren, baina azkenean, erdibideko ebazpen bat eraman dute Legebiltzarrera; ez du baina, behar adina babes lortu, eta bozketan atzera bota dute proposamena. Ezkerreko bi taldeok eskatzen zuten Gazako okupazioarekin etekinak ateratzen ari diren konpainiekin harreman eta kontratu oro etetea, ahalik eta azkarren. 

Eztabaidan, Maitane Ipiñazar EAJren legebiltzarkideak esan du "oso garrantzitsua" dela gaur onartutako ebazpenaren edukia. Bere hitzetan, "zenbait taldek" aditzera eman nahi dute Jaurlaritza ez dela "behar adina egiten" ari Palestinaren alde, eta oso kritiko agertu da jarrera horrekin. 

Bere aldetik, Diana Urrea EH Bilduko kideak defendatu du harreman komertzial pribatuek nazioarteko zuzenbidea betetzea ezinbestekoa dela, eta enpresa guztien ardura dela giza eskubideak errespetatzea. 

Eusko Legebiltzarra Eusko Jaurlaritza Israel Gazako Zerrenda Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du Bateragune auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda

Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X