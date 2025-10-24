Covite denuncia un homenaje en San Juan de Luz a Jakes Esnal, "con pintadas y anagrama de ETA"

Covite ha denunciado el "homenaje" realizado este jueves por la noche en el frontón municipal de San Juan de Luz al asesino de ETA Jakes Esnal, recientemente fallecido.

“La noche anterior hubo quienes realizaron pintadas y colocaron imágenes suyas junto al anagrama de ETA”, ha lamentado el colectivo de víctimas del terrorismo en una publicación en la red social X.

Covite critica que de esta forma “se sigue legitimando y glorificando a los asesinos de ETA en el espacio público con total impunidad”.