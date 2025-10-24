Gobierno Vasco y Ministerio de Sanidad analizarán conjuntamente los saldos computados a Euskadi en materia sanitaria

El Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad han acordado analizar de manera conjunta los saldos computados a Euskadi en materia sanitaria, con el objetivo de revisar el funcionamiento del sistema y detectar posibles distorsiones en la aplicación de los fondos estatales.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, se ha reunido este viernes con la ministra de Sanidad, Mónica García, para abordar la situación generada en los saldos del Fondo de Cohesión Sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), por los que Euskadi aporta en torno al 60 % del gasto del conjunto de comunidades autónomas. En esta reunión también han participado el viceconsejero de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias, Aritz Uriarte, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Ambas partes han acordado intensificar la colaboración a través de una primera reunión bilateral que se celebrará la próxima semana, y con la convocatoria de una Comisión extraordinaria de Seguimiento del Fondo de Cohesión, prevista para finales de noviembre, en la que participarán todas las comunidades autónomas.

En este proceso, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad se han comprometido a estudiar varios aspectos específicos, entre ellos, la posibilidad de crear un módulo específico en el sistema SIFCO para registrar los flujos económicos entre comunidades autónomas limítrofes con convenios de colaboración.

Igualmente, han acordado avanzar en el desarrollo normativo que regule el funcionamiento del FOGA. Asimismo, se han mostrado favorables a valorar, a partir del análisis técnico del sistema, una revisión de la liquidación correspondiente a los años 2023 y 2024.

Tras este encuentro, el Consejero de Salud del Gobierno Vasco ha participado en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado esta mañana en Zaragoza.